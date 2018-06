Une analyse de Sébastien Bovet, chef du Bureau parlementaire à l’Assemblée nationale

Pendant les cinq derniers mois, nos parlementaires avaient la tête ailleurs. Ils avaient la tête aux élections. Voici un effet collatéral des élections à date fixe que tout le monde ou presque réclamait à hauts cris.

Prenez le projet de loi sur les normes du travail. Ça faisait des décennies que les normes n’avaient pas été dépoussiérées en profondeur. Il était donc légitime et pertinent de les réformer. Mais même une question aussi fondamentale s’est transformée en enjeu électoral. Il n’était plus vraiment question d’encadrer les trois millions de travailleurs qui n’ont pas de convention collective. La réforme permettait plutôt aux familles « d’avoir plus de temps », un message destiné aux parents (électeurs) qui souhaitent avoir une semaine de plus de vacances.

Attaques partisanes

Il n’y a probablement pas meilleur exemple pour illustrer la teinte électorale des débats des derniers mois que les attaques partisanes souvent gonflées à l’hélium.

La Coalition avenir Québec (CAQ) se situe « à l’extrême droite », selon Philippe Couillard. Les plus grandes taches au dossier du Parti libéral du Québec sont « les scandales et le copinage »; bref, les questions éthiques, selon le chef de la CAQ, François Legault. Dès l’automne dernier, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, avait critiqué Philippe Couillard sur son passé en Arabie saoudite. Il « s’est mis au service de l’Arabie Saoudite, un des régimes les plus misogynes et répressifs au monde », avait-il écrit.

Le budget a été un moment fort de la session. Là encore, il a été récupéré. Ce fut le budget qui « redonne les moyens au gouvernement »; lui donne l’élan pour réinvestir en éducation et en santé; bref, qui démontre, selon les libéraux, qu’ils sont capables d’être progressistes. Rhétorique électorale.

Autre signe que la campagne électorale occupait les pensées des politiciens : à peine l’encre des bilans était-elle sèche que François Legault se payait une sortie dans un festival de barbecue et que Philippe Couillard présentait le camion à hot-dogs que son parti utilisera pour sa tournée estivale.

On peut aimer ou critiquer l’ancien premier ministre Jean Charest, mais il s’est toujours opposé aux élections à date fixe. Elles contaminent le débat un an à l’avance, disait-il. Il avait bien raison, et la dernière session l’a bien démontré. Vivement la vraie campagne.