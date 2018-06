Le Conseil consultatif sur le saumon sauvage fournira des idées et des conseils clés sur la protection du saumon sauvage. Le premier ministre John Horgan a annoncé, vendredi, la formation de ce nouveau conseil en compagnie de Lana Popham, ministre de l'Agriculture, et d’Adam Olsen, député de Saanich North et des Îles.

Le saumon sauvage est essentiel au succès de notre économie, à la prospérité des collectivités côtières et à la vie, à la culture et à l'histoire des peuples autochtones. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Le Conseil consultatif sur le saumon sauvage réunit 14 experts de la province qui comprennent le rôle que le saumon joue dans l'environnement de la Colombie-Britannique, dans les communautés autochtones côtières et intérieures ainsi que dans les économies locales, précise le gouvernement.

Le saumon sauvage joue un rôle unique dans nos écosystèmes côtiers et soutient la prospérité des communautés de la Colombie-Britannique. Lana Popham, ministre de l'Agriculture

Des menaces tous azimuts

La ministre de l’Agriculture souligne que « les défis et les pressions qui ont un impact sur les stocks de saumon sauvage en Colombie-Britannique sont complexes ». Il est dès lors important que « nous travaillions avec des personnes ayant une expertise diversifiée pour trouver des solutions, rétablir des stocks de poissons sains et protéger le saumon sauvage ».

Le député Olsen insiste sur le fait que « les menaces sur les réserves de poissons sont nombreuses ». Il cite par exemple la « dégradation de l'habitat et des écosystèmes, la mauvaise gestion, la pisciculture ou encore les changements climatiques ». Ces facteurs contribuent au « déclin du saumon de la Colombie-Britannique » avec des remontées de plus en plus faibles.

Un rôle clé

Le Conseil consultatif sur le saumon sauvage agira « de façon décisive pour donner au gouvernement des orientations claires », affirme Adam Olsen.

La chose la plus importante que ce gouvernement puisse faire pour rétablir les populations de saumon sauvage est de passer de la consultation à l'action sans tarder. Adam Olsen, député de Saanich North et des Îles

Le gouvernement provincial va élaborer des propositions de stratégie pour la protection du saumon sauvage cet été. Victoria présentera ensuite des recommandations à l'automne au Comité permanent de l'agriculture, du poisson et de l'alimentation de l'Assemblée législative.

Il s’en suivra un processus de consultation publique qui aura pour objectif d’examiner la santé, l'habitat et la gestion du saumon sauvage, ainsi que la durabilité de cette industrie en Colombie-Britannique.