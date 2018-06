Montréal, métropole à l'image des personnes aînées : c'est ainsi que se nomme le plan d'action dévoilé par la mairesse Plante vendredi matin.

Le document de 40 pages contient une série de mesures, dont :

Bien qu'elle ne fasse pas allusion directement au temps alloué pour traverser les rues – que Valérie Plante a promis d'allonger en campagne électorale –, la Ville de Montréal souhaite néanmoins « réviser les critères d'installation des feux piétonniers avec décompte numérique », un autre engagement pris par Projet Montréal en 2017.

« On a [aussi] l'intention de revoir l'affichage des rues – les pancartes – [pour que] les caractères deviennent plus gros; ce genre de détails-là », a illustré la mairesse après sa présentation.

Avec son plan d'action pour les personnes aînées 2018-2020, la Ville veut « s'assurer, par exemple, qu'il y ait une représentation des aînés sur les différents comités consultatifs ou les conseils de la Ville de Montréal », a indiqué Mme Plante.