C’est notamment le cas à Halifax, une ville universitaire où plusieurs incidents du genre ont fait la manchette.

Le service policier de la plus grande ville de la Nouvelle-Écosse ne possède même pas, dans ses systèmes informatiques, de champ de saisie qui lui permettrait de répertorier le signalement d’un tel crime, a appris La Presse canadienne après une demande d’accès à l’information.

L’inspecteur Donald Moser, de la police d’Halifax, explique que pour dénombrer les cas où des personnes sont intoxiquées à leur insu, il faudrait que les enquêteurs passent en revue, séparément, des milliers de dossiers, ce qui coûterait selon lui des milliers de dollars.

Une porte-parole du service de police régional d’Halifax, Carol McIsaac, a affirmé que de tels incidents étaient rares. Le docteur Sam Campbell, responsable de l’urgence de l’Infirmerie d’Halifax, n’est pas d’accord.

Cela m’inquiète beaucoup , déclare le docteur Campbell. J’ai l’impression que ça se produit souvent, car plusieurs femmes disent qu’elles hésitent à se rendre à l’hôpital, et elles sont encore moins nombreuses à vouloir le rapporter à la police.

En avril dernier, deux femmes d'Halifax ont partagé les photos et les détails d'un incident où elles ont été présumément droguées à leur insu dans un bar. Photo : Brittany Bernard/Facebook

Ce printemps, deux étudiantes soutenant avoir été droguées contre leur gré dans un bar d’Halifax ont été hospitalisées et ont partagé les photos et les détails sur Facebook, ce qui a incité d’autres personnes à rapporter des incidents similaires.

En 2016, quatre personnes inscrites à l’Université Dalhousie, à Halifax, ont rapporté avoir été droguées à leur insu.

Des experts en gestion de données critiquent le service policier d’Halifax

Pour Ryan Whalen, professeur auxiliaire à l’École de gestion de l'information de l'Université Dalhousie, il est problématique pour les policiers de s’avancer sur la rareté relative d’un certain crime s’ils n’ont pas en main les données pour appuyer leurs affirmations .

Louise Spiteri, professeure auxiliaire à Dalhousie, croit qu’il y a un problème avec la façon dont la police d’Halifax gère l’information qu’elle reçoit et s’explique mal que les systèmes informatiques des autorités ne contiennent pas un champ de saisie dédié à ce type d’incident.

Si c’est rapporté, ça devrait être comptabilisé. Louise Spiteri

D’autres services policiers ne font guère mieux

De nombreux services policiers avec lesquels La Presse canadienne est entrée en contact n’ont pas de statistiques précises sur les cas où de la drogue est ajoutée à un breuvage alcoolisé à l’insu du buveur. On peut constater que les méthodes de collecte des données ne sont pas uniformisées.

Fredericton, au Nouveau-Brunswick, répertorie certains incidents dans un champ de saisie nommé administrer une substance nocive . Aucun incident du genre n’a été rapporté en 2017.

La Ville de Toronto a recensé en 2017 un total de 478 signalements de gens disant avoir été drogués contre leur gré, ce qui peut signifier une substance ajoutée à une boisson dans un bar, mais aussi d'autres crimes possibles, comme altérer des aliments.

Plusieurs services policiers ne tiennent pas de statistiques sur les incidents où des personnes sont intoxiquées contre leur gré dans des bars. Photo : Getty Images/gradyreese

Vancouver a fourni des statistiques sur des incidents où une substance a été ajoutée à un breuvage sans le consentement de la présumée victime, mais ceux-ci ne concernent que les cas où une agression sexuelle a aussi été rapportée. L’an dernier, il y a eu 17 signalements d’agression sexuelle impliquant l’administration d’une drogue à l'insu d’une présumée victime.

En revanche, le Service de police de la Ville de Montréal a été incapable de fournir des statistiques à ce sujet. La police de Winnipeg a admis ne pas en posséder non plus. Les policiers d’Ottawa n’avaient pas de chiffres, mais croient qu’il serait possible d’en obtenir en passant en revue des rapports d’incidents.

Plusieurs incidents par mois à Halifax

L’Hôpital Queen Elizabeth II d’Halifax n’a pas de statistiques sur les drogues du viol ou sur des incidents qui s’y apparentent. Le docteur Sam Campbell explique qu’il est extrêmement difficile de détecter par un test ces substances, car elles sont très rapidement absorbées et métabolisées. Comme il y a une grande variété de drogues ou de médicaments qui peuvent être utilisés pour ce genre de méfait, il est difficile pour les autorités médicales de savoir quel test effectuer.

Le docteur Campbell donne un exemple de ce qui est selon lui la situation la plus commune : Une personne nous dit : “J’étais dans un bar et la seconde d’après, un ami était en train de me transporter jusqu’à chez moi. Je ne me souviens d’absolument rien et je n’avais pas bu autant que d’habitude”.

Le médecin dit être témoin de ce genre d’incidents à quelques reprises, chaque mois.