Épisode 1

Dans son blogue, Pierre Martineau revient sur le côté Wild West de la politique en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada/Alex Lamic/Mylène Briand (image)

Quelques mois avant les dernières élections, le New York Times (All the News That's Fit to Print) qualifiait la politique en Colombie-Britannique de « Wild West ». Les règles, ou le manque de règles en matière de financement des partis politiques, amenaient le journal à cette conclusion. Qu'est-ce que le journal aurait écrit s'il avait fait un reportage sur la politique dans la province dans les années 1990?

Épisode 2

Pierre Martineau Photo : Radio-Canada/Alexandre Lamic/Mylène Briand (image)

Mais comment diable me suis-je retrouvé à parler d'opium dans un reportage de 2007 sur les stupéfiants? C'est simple, en 2007, Insite, le centre d'injection supervisée de la rue Hastings, existe depuis déjà quatre ans. Des utilisateurs qui fument leur drogue plutôt que de se l'injecter lancent l'idée d'un « centre d'inhalation supervisée ». Or, en français, ça se dit fumerie, comme chez Lucien Bodard* ou dans Le lotus bleu.