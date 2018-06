Un texte de Tiphanie Roquette

Le désastre naturel a pourtant frappé fort ce commerce naissant. La boulangerie n’était ouverte que depuis 14 mois quand la pluie est tombée sans relâche, faisant gonfler les rivières.

Une de nos serveuses est rentrée dans la cuisine [et a crié] “ l'eau arrive ” et sur le bord des fenêtres on voyait une vague qui s'en venait rapidement , se souvient Pascale Tétreault qui mime avec ses bras l’arrivée de l’eau.

L'eau a ruiné toutes les denrées de la boulangerie, le matériel et les murs. Photo : Le Fournil

L’inondation et le reflux d’égout détruisent toute la boulangerie. L’intégralité des pâtisseries, des préparations et du matériel finit à la poubelle. Les murs saturés d’eau sale doivent être coupés.

Des émotions en montagnes russes

Sur le coup, je suis tout de suite tombée en mode réaction... Faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça… mais c'est par après que, là, le choc arrive et qu'on se dit c'est sérieux. Là, on a tout perdu , raconte Mme Tétreault.

Les six premiers mois ont été difficiles. Même si, contrairement à de nombreux sinistrés, l’entrepreneure a une bonne assurance, celle-ci demande beaucoup de reçus pour les remboursements.

C'est vraiment décourageant et on ne voit pas la fin du tunnel. Pascale Tétreault, sinistrée en juin 2013

La communauté apporte son soutien, mais les attentes et l’attention pressante des Canmorites sont parfois pesantes. Le traumatisme de l’événement laisse aussi des traces.

Un jour de pluie, je me sentais très mal. Je m'en suis rendu compte avec la fenêtre qui était ouverte à côté de moi, l'odeur de la pluie est venue me chercher et c'est là que j'ai compris que c'est une sorte de choc post-traumatique , ne cache pas Mme Tétreault.

Apprendre de l'épreuve

La boulangère pense tout laisser tomber, mais ses amis l’aident à remonter la pente. Elle crédite aussi l’aide du gouvernement provincial qui a offert des prêts aux petites entreprises et de l’aide psychologique aux sinistrés. Être capable de parler à quelqu’un qui n’est pas dans la situation, c’est d’une grande aide. C’est là qu’on se rend compte si on est capable de recommencer , pense la femme d’affaires.

Quatorze mois après les inondations, Pascale Tétreault a rouvert sa boulangerie, plus forte des leçons apprises du désastre naturel. Elle a épuré le design de son commerce pour mieux lui ressembler.

Pascale Tétreault a modernisé le design de la boulangerie lors de la reconstruction. Photo : Radio-Canada/Tiphanie Roquette

Son inventaire est tenu à jour et extrêmement précis, un conseil qu’elle donne à tous les commerçants.

Au final, elle voit ces inondations comme un tournant pour le meilleur.

Le bouton "reset", c’est ça que j’ai eu. J’ai eu la chance de recommencer puis de corriger certaines erreurs du début. Pascale Tétreault, sinistrée en juin 2013

Depuis la réouverture, les revenus de la boulangerie ont quintuplé. Est-ce que cela veut dire qu’elle est prête à faire face à tous les obstacles? Je ne sais pas. Parfois on se dit que c’est un signe qu’il faudra [peut-être] aller ailleurs , conclut-elle en riant.

Pascale Tétreault croit que les inondations ont contribué à faire de son commerce un succès. Photo : Radio-Canada/Louise Moquin