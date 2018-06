Un texte de Jean-Marie Yambayamba.

Quand je suis arrivé au Canada en 1994, j'avais l'impression de venir d'une autre planète lorsque je parlais du soccer que j'appelais alors seulement « football ». Certains de mes interlocuteurs me disaient que c'était une discipline sportive ennuyante, avec peu de buts et moins d'actions que le hockey. Au fil du temps, tout cela a commencé à changer.

La MLS (Major League Soccer), lancée aux États-Unis après le Mondial de 1994, compte maintenant une équipe professionnelle de Montréal, une de Toronto et une autre de Vancouver. Edmonton a eu une équipe professionnelle qui a évolué dans la NASL (North American Soccer League ou NASL) de 2011 à 2017 et qui sera dans la Première ligue canadienne à partir de la saison 2019 de même qu'une nouvelle équipe professionnelle de Calgary, le Cavalier FC.

L'équipe nationale de soccer féminin lors d'un match de la coupe Algarve au Portugal le 2 mars 2018. Photo : Mirka Kappes - Soccer Canada

D'autre part, l'équipe Ottawa Fury a aussi joué dans la NASL avant de faire partie maintenant de la United Soccer League (USL). Des équipes semi-professionnelles se multiplient au Québec et en Ontario. Les responsables des clubs ont mis en place des programmes de développement incluant des académies qui préparent la relève des joueurs professionnels.

De compétition à compétition

Le Canada a accueilli la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2007. Huit ans plus tard, c'était au tour de la compétition mondiale féminine ... Le Canada a pu se qualifier à six éditions du Mondial avant celle qui se joue maintenant en Russie. Décidément, l'intérêt du soccer ne se dément pas avec la décision de la FIFA qui a attribué l'organisation du Mondia l2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Patrice Bernier, ancien joueur de l'Impact de Montréal et ancien joueur de l'équipe canadienne de soccer pour les moins de 17 ans, est actuellement un tacticien de l'académie de l'Impact. Photo : Cimon Parent

« On voit que ça progresse. On voit que les gens supportent les équipes, les stades sont pleins, il y a des académies des équipes professionnelles, ce qui n'existait pas il y a 8 ans. Une structure s'est mise en place tranquillement », souligne Patrice Bernier, un ancien joueur de l'Impact et aussi de la sélection canadienne, qui est maintenant tacticien de l'équipe montréalaise où il se forme pour devenir entraîneur. « Avant, on regardait le soccer comme un sport récréatif, tranquillement, on voit de plus en plus, par exemple au Québec, que pour l'enregistrement dans les sports, le sport numéro un, c'est le soccer. Si vous m'aviez dit ça, il y a dix, quinze ans, j'aurais dit: "Ce n'est pas possible parce que le Canada est reconnu comme un pays d'hiver, un pays reconnu pour ses exploits au hockey". »

Ambassadeurs sportifs

Patrice Bernier, maintenant nommé ambassadeur de Soccer Canada avec d'autres anciens joueuses et joueurs professionnels, veut pousser cette évolution plus loin. Il voit le Canada aller dans la direction de l'ultime accomplissement: avoir une bonne équipe nationale. « Moi, j'ai toujours rêvé d'aller à la Coupe du monde. J'ai eu la chance d'aller à la Coupe du monde des jeunes, c'est celle des séniors qui fait rêver, celle où, si on fait carrière, on espère représenter son pays, aller se frotter contre le Brésil, l'Allemangne, l'Espagne, l'Argentine, les grandes nations de football. »

La joueuse Sophie Schmidt avec notamment ses coéquipières dont Christine Saint-Pierre lors d'un match de l'équipe nationale fémine de soccer (FIFA 2015), le 6 juin 2015 à Edmonton. Photo : Ian Jackson-Soccer Canada

La joueuse Sophie Schmidt, membre de la sélection canadienne de soccer féminin, est une autre ambassadrice de Soccer Canada. De passage à Edmonton en provenance de Vancouver où elle vit, elle n'avait que des paroles élogieuses pour la Ville. « Edmonton est une ville merveilleuse où jouer le soccer. La vile a accueilli la Coupe du monde de soccer féminin, le tournoi des moins de 19 ans. Les Edmontoniens sont des hôtes incroyables. Ils aiment le soccer. Ils sont très accueillants et le stade, le Commonwealth Stadium, est un site parfait pour accueillir un événement de coupe du monde. »

Comme bien d'autres, la joueuse internationale est aussi impressionnée par le progrès du soccer au pays, qui a eu le désir de devenir une professionnelle après avoir regardé le Mondial de 1998. Elle s'est alors intéressée à l'équipe de sa communauté avant d'être recrutée dans l'équipe provinciale de la Colombie-Britannique, puis dans un programme national. Sophie Schmidt a aussi joué pour le club allemand de FFC Francfort. Elle accumule maintenant 13 ans à titre de joueuse de haut niveau.

Le directeur de Soccer Alberta, Shaun Lowther. Photo : Soccer Alberta

L'Alberta avance

Shaun Lowther, directeur de l'Association de soccer de l'Alberta, membre de Soccer Canada, pense aussi de son côté que le Canada est devenu un pays de soccer. Soccer Alberta compte près de 100 000 joueurs de tous âges, surtout des jeunes, enregistrés et répartis dans des districts à travers la province, dont 28 000 (24 000 jeunes) à Edmonton et 22 000 (12 000 jeunes) à Calgary. Chaque district a des arbitres, des entraîneurs et des équipes qui jouent dans différentes ligues.

« La communauté albertaine de soccer est robuste et compte la plus forte participation de personnes à travers la province et des joueurs albertains feront partie de la sélection canadienne », souligne Shaun Lowther.

Il attribue cette évolution à la fois à la population immigrante et aux personnes qui sont nées au Canada. « Le soccer est un sport de tous les Canadiens et cela se fait depuis de nombreuses générations. »

Des enfants jouent au soccer sur le terrain du parc Iver Dent, à Edmonton. Photo : Sina sultani/Sina Sultani

En ce qui me concerne, c'est aussi tout un chemin où, à la fin, je ne sens plus le besoin de m'expliquer pour susciter l'intérêt et la passion pour le soccer. Le temps s'est chargé de replacer les choses. Ma voix ne fait que participer à celles d'innombrables autres Canadiens qui vibrent ces jours-ci au rythme du Mondial 2018 en Russie et qui rêvent de vivre quelque chose d'encore plus stimulant en 2016, quand la compétition se déroulera ici même en Amérique du Nord.