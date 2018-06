Un texte de Émile Duchesne

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Laurent Lessard, était de passage à l'usine E. Gagnon et fils de Sainte-Thérèse de Gaspé, vendredi après-midi, en compagnie de ses collègues Pierre Moreau et François Blais, respectivement ministre responsable de la Gaspésie et des Îles, et ministre de l'Emploi.

D'une part, des formations rémunérées seront offertes aux travailleurs d'usine. Elles seront financées par Québec et le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie.

De plus, une aide financière sera consentie par le MAPAQ, pour assumer une partie des intérêts sur les prêts contractés par les capitaines, pour l'achat de bateaux de pêche.

Laurent Lessard a aussi promis de demander à Ottawa un protocole de cogestion des pêches, lors de la prochaine rencontre interprovinciale des ministres des pêches à Terre-Neuve. Il espère ainsi éviter que la crise actuelle ne se reproduise.

On est capable d’agir intelligemment quand une baleine est en présence de nos zones de pêche déjà certifiées. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Laurent Lessard est ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec Photo : Radio-Canada

Le ministre de l'Énergie et responsable de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine, Pierre Moreau, a déploré que le fédéral se base sur des études américaines pour fermer des zones de pêche en raison de la présence de baleines noires.

Échanges à l'Assemblée nationale

Plus tôt vendredi, le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy, a interpellé le gouvernement à l'Assemblée nationale sur le dossier en affirmant qu'une « cellule de crise » a été instaurée par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

Est-ce que le ministre ou un ministre va se tenir debout et va exiger du fédéral des mesures immédiates pour les pêcheurs de la Gaspésie. Sylvain Roy, député de Bonaventure

Sylvain Roy, député de Bonaventure Photo : Assemblée nationale du Québec

Le ministre de la Faune, de la Forêt et des Parcs, Luc Blanchette, a répondu à Sylvain Roy que le gouvernement prenait la situation très au sérieux.

Nous soutenons les Gaspésiens, nous soutenons les travailleurs et travailleuses et c’est pour cette raison que trois de nos collègues sont en Gaspésie aujourd’hui pour rencontrer les gens, pour parler avec les pêcheurs commerciaux directement. Luc Blanchette, ministre de la Faune, de la Forêt et des Parcs

Le ministre québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette Photo : Radio-Canada/Dominic Brassard

Mesures spéciales au CISSS de la Gaspésie

Le CISSS de la Gaspésie met en place une veille stratégique pour répondre aux besoins psychosociaux des travailleurs victimes de la fin prématurée de la saison de pêche.

Le porte-parole du CISSS, Michel Bond, affirme que tous les travailleurs de la santé et des services sociaux sont mobilisés et prêts à intervenir, au besoin.

Le revenu et l’emploi sont des déterminants importants de la santé. Ce qu'on souhaite c'est d'être prêts et de répondre à leurs besoins le plus rapidement possible. Michel Bond, porte-parole du CISSS de la Gaspésie

Michel Bond, directeur des ressources humaines du Centre intégré de santé et de services sociaux Photo : Radio-Canada

On estime qu'un millier de travailleurs de l'industrie sont touchés par la crise, en Gaspésie.

Avec les informations de Sylvie Aubut