Le comité exécutif est composé d’un trésorier, d’un secrétaire et du président. Le poste de vice-président était vacant.

Jean Népo Murwanashyaka était, jusqu'à la décision du C. A., le président par intérim. Dans un communiqué de presse plus tôt vendredi, ce dernier a annoncé qu'il tiendrait un point de presse en après-midi à Regina pour faire le point sur la situation.

Le C. A. a fait savoir par voie de communiqué que toutes les décisions unilatérales prises par le président et le C. E. depuis leur nomination sont annulées.

Jusqu’à la tenue des nouvelles élections, le C. A. stipule qu'il sera responsable des affaires courantes de la CAFS.

Dissolution Du CE by Radio-Canada on Scribd