Un texte de Bernard Barbeau

Il y a une dizaine de jours, la commissaire Ariane Mignolet a publié un rapport qui conclut que M. Paradis avait contrevenu à trois articles du Code d'éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale en faisant bénéficier des membres de sa famille de son allocation de logement de député et qui recommande une pénalité de plus de 24 000 $.

Or, cette semaine, le gouvernement libéral a refusé les conclusions de Mme Mignolet et profité de sa majorité en Chambre pour rejeter le rapport à 61 voix contre 45.

Ariane Mignolet a accusé le gouvernement d’avoir ainsi porté atteinte à l'institution qu'elle représente, d'autant plus qu’« aucune demande d'éclaircissement ou de précision n'a été formulée à la commissaire par les parlementaires ».

Elle a réitéré que Pierre Paradis avait utilisé les fonds publics « de manière inadéquate pendant plusieurs années ».

Dans un communiqué publié vendredi, le député de Brome-Missisquoi appelle « au sens de l'État » de la commissaire pour qu’« elle rétracte tout propos de nature à le sanctionner [...] et lui causer un tort réputationnel ».

Le code d'éthique est clair : le rapport de la commissaire n'est pas en soit exécutoire et ne trouve application que s'il est adopté aux deux tiers des députés de l'Assemblée nationale. Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi

« Le vote de l'Assemblée nationale conclut de manière finale et définitive le processus prévu au code, poursuit-il. Dès que l'Assemblée nationale vote contre l'adoption du rapport, celui-ci ne reçoit pas application et le député ne peut pas être sanctionné d'aucune manière, y compris sur le plan réputationnel. »

Le député reproche également à Mme Mignolet d’avoir tenu à son endroit des propos « lapidaires » sur la place publique.

M. Paradis avait annoncé plus tôt cette semaine qu'il était prêt à rendre publiques toutes les allocations qu'il avait reçues depuis sa première élection en 1980.

Un rapport et ses failles

Philippe Couillard a insisté sur le fait que le rapport de la commissaire compte certaines lacunes. Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Le premier ministre Philippe Couillard a pour sa part invoqué « un principe fondamental » pour défendre le droit du gouvernement de tenir un vote sur l’adoption ou le rejet des rapports déposés devant lui : « L’Assemblée nationale est souveraine. »

« Ce n’est pas un désaveu de la commissaire et de sa fonction », a-t-il assuré lors d’une conférence de presse tenue avec l’équipe libérale, vendredi matin, pour dresser le bilan de la session parlementaire.

Ce n’est pas pour rien que le législateur a demandé qu’il y ait un vote qui soit pris sur les rapports qui comportent des sanctions. Philippe Couillard, premier ministre

C'est la première fois qu'une pénalité est recommandée depuis la création du poste de commissaire à l'éthique, en 2011. Ce rapport est aussi le tout premier de Mme Mignolet depuis son entrée en fonction, il y a un an.

M. Couillard a noté qu’il était impossible d’adopter certaines parties du rapport et d’en rejeter d’autres, et que le gouvernement ne pouvait donc pas lui accorder son aval.

« Je ne suis pas le seul à avoir dit que le rapport comporte des failles. Plusieurs observateurs extérieurs l’ont également dit », a-t-il insisté, en référence, notamment, à l’avis juridique qu’il a obtenu du cabinet DeBlois Avocats.

La commissaire à l'éthique et à la déontologie s’est portée en faux contre cette consultation.

C’est un peu surprenant qu’une juriste s’objecte à ce qu’on recherche un avis juridique, a estimé Philippe Couillard. […] Il est tout à fait naturel de pouvoir rechercher une autre opinion juridique pour éclairer un vote comme celui-là. Philippe Couillard, premier ministre

Parmi les éléments du rapport de la commissaire Mignolet considérés comme des lacunes, il y a le fait qu'elle accuse M. Paradis d'avoir contrevenu aux règles du Bureau de l’Assemblée nationale en matière d’allocations tout en estimant que ces règles ne sont pas tout à fait claires et qu'elles devraient donc faire l'objet d'une révision « qui tient compte du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale ».

L’équipe de la commissaire Mignolet a fait savoir vendredi qu'elle ne ferait pas de nouveaux commentaires.