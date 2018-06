Eduardo Balaquit, 59 ans, est porté disparu depuis le lundi 4 juin. La police a élargi sa recherche de l'homme à la ville d'Arborg, à 115 km au nord de Winnipeg, et dit croire que le père de famille a été « victime d'un crime ».

Wilma Derksen et son mari, Cliff, ne connaissent que trop bien l'horreur et la panique qui s'installent lors de la recherche d'un proche.

Leur fille, Candace Derksen, âgée de 13 ans, a disparu en rentrant de l'école en novembre 1984. Son corps gelé a été retrouvé dans un hangar dans un entrepôt, le mois de janvier suivant.

« Je me souviens seulement de la panique. Il y avait un sentiment de panique et de confusion : que devons-nous faire, que devons-nous faire ? », se rappelle Wilma Derksen.

On ressent la panique liée à la recherche de réponses. Wilma Derksen

Le corps de Candace Derksen a été retrouvé dans ce hangar en janvier 1985. Photo : Radio-Canada

Cliff Derksen a ratissé les rues avoisinantes après la disparition de Candace, cherchant frénétiquement sa fille, pendant que sa femme arpentait les rues en voiture.

« En marchant, il se souvient simplement avoir crié, un cri primitif, quelque chose qui n'est pas censé se produire. C'est horrible. On plonge dans l'inconnu et c'est nécessaire de trouver les réponses dans ce désespoir », explique Wilma Derksen.

Mark Edward Grant, à gauche, a été reconnu non coupable du meurtre au second degré de Candace Derksen, 13 ans, lors de son 2e procès en 2017. Photo : Radio-Canada

C'est ce désespoir qui fait que son cœur se serre pour la famille Balaquit, dans la prière et la pensée.

Malgré le fait que l'unité des homicides de la police ait maintenant repris l'enquête, le fils d'Edouardo Balaquit espère toujours que son père sera retrouvé vivant.

La camionnette d'Eduardo Balaquit a été retrouvée près de son lieu de travail avec la vitre du passager cassée, le lundi 4 juin. Son téléphone portable était toujours dans le véhicule et certains de ses effets personnels ont été trouvés sur le sol à l'extérieur.

Wilma et Cliff Derksen pensent toujours que Mark Edward Grant est coupable du meurtre de leur fille, Candace, en 1984. Photo : Radio-Canada

Wilma Derksen se souvient de la douleur profonde de devoir faire la transition entre une situation surréelle, à ce qu'elle appelle une « nouvelle normalité » dans les premiers jours de la recherche.

« Pendant les premiers jours des recherches, il y a une scission qui se fait. D'un côté, vous acceptez de souffrir en vous préparant au pire, et de l'autre vous ne voulez pas lâcher l'espoir d'apprendre une bonne nouvelle. Vous ressentez à la fois plein d'énergie et vous n'avez plus aucune énergie. Je me souviens m'être sentie vide. »

Vivre dans l'inconnu

Alors que les recherches pour Candace entraient dans leur sixième semaine, Wilma Derksen dit avoir ressenti un changement interne.

Vous créez une nouvelle normalité, vous ne pouvez pas vivre dans l'attente trop longtemps alors vous vous créez une sorte de structure artificielle. Je me souviens avoir commencé à me dire : "Ok, maintenant, comment vivre dans l'inconnu?" Mais votre esprit est encore partagé : vous ne voulez vraiment pas penser aux détails, vous êtes absorbé dans une tourmente intérieure. Wilma Derksen

Pourtant découvrir que sa fille avait été tuée, dit-elle, ne fut pas aussi terrible que de ne pas savoir si elle était vivante quelque part, souffrante et sans protection.

« Je me souviens du jour où son corps a été retrouvé. Nous ne pouvions pas croire à quel point nous étions soulagés et heureux de l'avoir trouvée. C'est un bonheur mal placé. Une montagne russe d'émotion », confie Wilma Derksen.

L'incertitude persiste pour d'autres familles

D'autres n'ont pas eu ce sentiment de soulagement, comme les familles de Thelma Krull, Kevin Dilk et Sunshine Wood.

Sunshine a disparu en 2004 à l'âge de 16 ans, alors qu'elle fréquentait une école secondaire à Winnipeg.

« Je commence à avoir l'impression que je ne reverrai jamais ma fille », déclare son père, Anthony Wood.

La police enquête toujours. Je reçois des appels téléphoniques de la GRC tous les mois, je passe de l'espoir au désespoir, je deviens fou, je me demande toujours : "Où est-elle?". Anthony Wood

« Je ne peux pas accepter l'idée de perdre ma fille. »

Le mois prochain marquera, par ailleurs, le troisième anniversaire de la disparition de Thelma Krull. La grand-mère de 57 ans a disparu lors d'une promenade en juillet 2015.

Un renseignement anonyme a permis à la police d'annoncer un suspect potentiel lors du premier anniversaire de sa disparition. Un portrait-robot a été publié, mais aucune arrestation n'a été effectuée depuis.

Kevin Dilk a été vu pour la dernière fois le 23 novembre 2016 n lorsqu'il quittait sa maison de Saint-Boniface. Photo : Facebook

Kevin Dilk, un enseignant de 50 ans, a disparu en novembre 2016, entraînant des recherches menées par sa famille et la patrouille communautaire Bear Clan.

Les fils d'Eduardo Balaquit ont mené leurs propres recherches dans une course contre la montre, dans l'espoir de retrouver leur père vivant.

Même si elle pense à la famille Balaquit, Wilma Derksen ne les contactera pas pour une raison très précise. « J'ai appris que je représente le fait que l'histoire ne se termine pas bien. Et aussi longtemps qu'il y a de l'espoir, nous voulons nourrir l'espoir », reconnaît-elle.

« J'ai les réponses que je cherchais, heureusement, après 33 ans. Je suis surprise par la joie et la paix qu'il y a, à finalement savoir », ajoute-t-elle.

Des bénévoles mènent des recherches dans le nord de Winnipeg pour retrouver Eduardo Balaquit. Photo : Radio-Canada

Elle espère que la famille Balaquit trouvera également cette paix.

« J'espère que cette quête prendra fin pour eux - qu'ils trouveront les réponses qu'ils cherchent. Et j'espère que, en tant que communauté, nous continuerons de les aider si l'issue s'avère malheureuse », indique Wilma Derksen.

« Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. »

Toute personne ayant des renseignements sur un cas de personne disparue peut communiquer avec l'Unité des personnes disparues du Service de police de Winnipeg au 204-986-6250.

Avec des informations de Marianne Klowak, CBC