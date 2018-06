François Boileau espère que le premier cas en particulier, celui d'une locataire à Hamilton qui s'était fait imposer initialement des frais de 200 $ pour une audience en français, servira de « leçon » à la Commission de la location immobilière.

Un droit n'est pas négociable. On ne peut pas être pénalisé, parce qu'on fait valoir ses droits linguistiques. François Boileau, commissaire aux services en français de l'Ontario

M. Boileau dit ne pas avoir vu jusqu'à maintenant d'autres cas similaires de dépens facturés à un francophone.

Toutefois, il constate souvent un manque « d'offre active » en matière de services en français dans les tribunaux.

Les plaintes concernant l'accès à la justice en français : 1er avril 2017 au 31 mars 2018 : 31

1er avril 2016 au 31 mars 2017 : 23

1er avril 2015 au 31 mars 2016 : 27

1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 29

1er avril 2013 au 31 mars 2014 : 11

L'enquête actuelle du commissaire Boileau cible tout particulièrement les tribunaux administratifs suivants :

Tribunal des droits de la personne

Commission de la location immobilière

Tribunal de l'aide sociale

Commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels

M. Boileau explique que c'est là où se prennent de plus en plus de décisions qui affectent des populations qui sont souvent dans des situations de vulnérabilité et ces gens-là ne connaissent pas leurs droits linguistiques .

Le commissaire doit présenter ses recommandations l'automne prochain.