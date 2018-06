Son diplôme d’infirmière tout juste en poche, Arianne Dulac aurait pu se contenter de son poste au Centre hospitalier Pierre-Janet.

« Il fallait être deux folles avec nos idées. Probablement que toute seule j’y serais arrivée, mais jamais aussi vite ou aussi fort », explique celle qui a tout juste 23 ans. « On a bâti notre projet au fur et à mesure. Puis on s’est dit que lorsqu’on terminerait nos études, on ouvrirait notre place. C’est ce qu’on a fait. »

Arianne Dulac est l'une des deux fondatrices du Centre équestre Foulées d'espoir. Photo : Radio-Canada/André Dalencour

L’autre « folle », c’est Catherine Clément, 24 ans. Toutes deux se connaissent depuis l’âge de 5 ans, puis elles sont allées à la même école secondaire.

On a toujours parlé d’avoir notre écurie, notre centre équestre à nous, et d’habiter dans la même maison. Arianne Dulac

Catherine Clément, l’acolyte et amie d'Arianne. Photo : Radio-Canada/André Dalencour

Si les choses sont allées aussi vite, c’est aussi grâce à ses parents, deux vétérinaires de professions. Ils ont aidé les deux jeunes femmes à financer l’acquisition de la propriété en novembre 2017, puis à la rénover. Ils ont aussi donné un coup de main pour la construction d’un manège.

Donner du bonheur

Depuis quelques jours, le centre accueille donc ses premiers cavaliers, surtout pour des leçons privées. Mais il y a eu aussi ce groupe scolaire, avec des enfants ayant des besoins spéciaux.

Après une initiation, les jeunes participants ont pu soigner les chevaux. Une collation leur a été offerte, puis est venue l’heure de se mettre en selle, accompagnés par des bénévoles.

Des bénévoles donnent de leur temps pour prendre soin des chevaux du centre équestre. Photo : Radio-Canada/André Dalencour

Très vite, les chevaux s’habituent aux enfants et la magie opère.

Généralement, ça va bien. Les enfants ont hâte d’embarquer à cheval, où une fois qu’ils ont embarqué, ils oublient que c’est grand. Arianne Dulac

« Ils savent que c’est un enfant et que la personne n’est pas stable. Ça fait qu’ils sont super calmes, bien concentrés. Le même cheval, tu vas lui mettre un cavalier avancé, il ne réagira pas pareil parce qu’il sait que son travail va être différent », chuchote Arianne en suivant la leçon des yeux.

Le Centre équestre Foulées d'espoir dispose de six chevaux. Photo : Radio-Canada/André Dalencour

« Chaque cheval a une personnalité, un caractère propre à lui. En rencontrant nos enfants ou nos participants, on se rend compte que chaque humain a sa personnalité à lui aussi. Il y a certains chevaux qui ne s’entendront pas bien avec certains cavaliers », ajoute-t-elle.

Des bénéfices physiques

Les bienfaits pour les petits cavaliers sont d’abord physique, parce que le fait de monter à cheval fait travailler plusieurs groupes musculaires qui ont peu l’habitude d’être sollicités.

« Un participant en fauteuil roulant, ils ne travaillent jamais ses muscles. À cheval, il va les travailler. On voit une force musculaire qui arrive, de la souplesse, de la détente. Au niveau affectif, social, le cheval devient un ami, quelqu’un qui ne juge pas », indique Arianne Dulac.

« Au niveau affectif, social, le cheval devient un ami, quelqu’un qui ne juge pas », Arianne Leduc Photo : Radio-Canada/André Dalencour

Elle raconte qu’elle a vu des jeunes à mobilité réduite s’allumer littéralement en étant en selle, avec une étincelle dans les yeux.

« Ça fait un loisir pour quelqu’un qui dans la vie n’a pas de loisir, ne peut pas jouer au soccer, au hockey. Au moins, il vient à l’écurie puis il monte à cheval », souligne la jeune femme.

Selon elle, monter à cheval renforce la confiance des enfants. Ils se sentent valorisés avec les rênes en main, ce qui se voit dans leur posture.

C’est ce qui est le plus beau avec l’équitation thérapeutique. Ces enfants-là qui n’ont pas souvent des réussites, nous, on leur fait vivre des réussites à l’écurie. Arianne Dulac

Une démarche sérieuse

Pour devenir instructrice en équitation thérapeutique, Arianne a étudié une fin de semaine trois pendant deux ans, tout en faisant son cursus d’infirmière.

« Je suis tombée sur le site du Cégep de Sorel-Tracy qui partait une première cohorte en instruction et entrepreneuriat en équitation thérapeutique. Je me suis inscrite à ça et j’ai fait partie de la première cohorte », souligne-t-elle.

Après son cégep, elle a dû passer un examen de l'Association canadienne d’équitation thérapeutique et elle a obtenu son diplôme à l’été 2017. « C’est un peu comme infirmière, je dois passer un examen de l’ordre », explique-t-elle.

« On enseigne l’équitation à des personnes qui ont des déficiences physiques, intellectuelles, des problématiques de santé mentale. Ça nous prend un diagnostic », poursuit Arianne Dulac.

Ça prend quelqu’un de suivi par des intervenants en externe. L’équitation thérapeutique, ce n’est pas ouvert à tous. C’est ouvert à une clientèle ciblée. Arianne Dulac

Le Centre équestre Foulées d'espoir est situé dans la municipalité de l'Ange-Gardien, en Outaouais. Photo : Radio-Canada/André Dalencour

Avant de se lancer dans le manège, une évaluation doit être faite au préalable par l’instructrice. Il faut aussi obtenir une autorisation écrite de son médecin.

Le parcours thérapeutique se définit à travers des objectifs à atteindre, que ce soit dans le domaine cognitif ou affectif.

Si je suis capable, je vais aussi chercher les plans d’intervention de la travailleuse sociale, de l’éducatrice spécialisée à l’école, je regarde tout cela et après ça je construis mes leçons. Arianne Dulac

Arianne Dulac envisage de compléter sa formation avec un diplôme de psychothérapeute, en vue de proposer à ses patients de se mettre en selle au lieu de s’étendre sur le traditionnel divan d'un psy.