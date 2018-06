Un texte d'Anne-Josée Cameron

Depuis presque 20 ans, l'événement propose aux amateurs de cinéma de la ville de Québec des films de genre de type gore, épouvante, science-fiction, fantastique et surnaturel.

La mission de l'événement est de rendre accessible le cinéma de genre au grand public et à encourager les cinéastes de la relève.

« Vitesse lumière est un incontournable parce qu'il propose des films de genre vus à travers la culture d'ici, explique Jimmy Pettigrew, directeur général du festival Vitesse lumière. On a une culture fantastique bien réelle qui donne une saveur particulière aux films d'ici. »

Squad Leader Td-73028 soliloquy, un film de Maxime Claude L'écuyer, à l'affiche samedi. Photo : Maxime Claude L'écuyer

Une sélection de 21 courts métrages de 20 minutes ou moins sera présentée les 15 et 16 juin à la Ninkasi Saint-Jean. L'un des maîtres du paranormal au Québec, Christian Page, présentera une conférence samedi.

« Il tente d'expliquer le paranormal grâce à la science. C'est vraiment intéressant », promet Jimmy Pettigrew.

Des cinéastes de Québec

Trois films de la programmation ont été conçus par des réalisateurs de Québec. Exumados du cinéaste et producteur Olivier A. Dubois propose un documentaire/essai philosophique sur les expositions de momies au Mexique

Réalisateur et fondateur de l'événement, Steve Landry, alias Carnior, présentera pour sa part Hypocondriaque. L'action se déroule en 2184 et raconte une chicane de couple qui dégénère après plus de huit heures de route sur une planète minière désertique.

Epactase du réalisateur Édouard Tremblay, qui a cosigné l'an dernier Les feuilles mortes mettant en vedette Roy Dupuis, est aussi à l'affiche.

Jeu-questionnaire paranormal, projections de courts métrages québécois et conférences permettront aux adeptes de l'étrange de passer une très belle fin de semaine.

Vitesse Lumière a lieu à la Ninkasi à compter de 17 h.