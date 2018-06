Les négociations se poursuivent entre le Syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et de Laval (STCPEML-CSN) et l'Association patronale nationale des CPE (APNCPE) pour mettre fin à la grève entamée le 6 juin dernier dans 57 CPE de l'île de Montréal et de Laval. Mais « ça prendra le temps que ça prendra », dit Nathalie Fontaine, vice-présidente à la négociation du syndicat.