Un texte de Julie Larouche

Le but des organisateurs était de laisser toute la place à la découverte du talent des artistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Alexandre Larouche, Ballet Contemporain du Nord, Belle Grand Fille, Chassepareil, Stellaire et Vice E Roi. Ces finalistes ont offert une prestation de 20 minutes devant le public et différents diffuseurs.

À l'issue de cette soirée, plus de 7000 dollars en prix et bourses ont été remis. Belle Grand Fille, projet de l'auteure-compositrice-interprète Anne-Sophie Doré-Coulombe, a remporté le Prix des diffuseurs, le Prix RIDEAU, le Prix Côté-Cour, le Prix Coup de Coeur et le Prix du Festival de la chanson de Saint-Ambroise.

Le Ballet contemporain du Nord est reparti avec le Prix Auberge Île du Repos et le Prix Danse sur les routes. Pour sa part, l'auteur-compositeur-interprète Alexandre Larouche a raflé les Prix Télé-Québec et Beaulieu Artistik Management. Finalement, le duo électro-folk Stellaire a remporté le Prix Festival Jazz et Blues de Saguenay.