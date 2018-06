Un texte de Tanya Neveu

De plus en plus d'adeptes s'adonnent à la voile au Témiscamingue. C'est pourquoi la marina de Ville-Marie a voulu offrir cette formation, qui se tient sur quatre jours.

Le départ se faisait à 9 h vendredi matin. Ils étaient six à bord du même voilier, un formateur et cinq élèves fébriles de partir à l'aventure.

Une formation en voile a été offerte à la marina de Ville-Marie. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Stéphane Chassé, de Rouyn-Noranda, faisait partie de l'équipage.

« Pour apprendre un peu plus. Me rassurer sur des choses que je sais déjà et apprendre davantage, pour un jour voyager un peu plus loin », dit-il.

La voile, de plus en plus populaire

À la marina de Ville-Marie, on compte 56 bateaux saisonniers, dont plus de la moitié sont des voiliers.

Les plaisanciers, eux, proviennent autant du Témiscamingue que de l'extérieur.

De plus en plus d'adeptes de la voile pratiquent leur loisir sur le lac Témiscamingue. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

La responsable de la marina, Josianne Bergeron, explique qu'il y a un engouement pour ce type de navigation, surtout en raison de l'étendue du lac.

« C'est un super beau lac pour la voile, très long. On a un très long lac, très profond, avec peu d'obstacles. On a souvent des beaux vents aussi, donc c'est un super plan d'eau pour s'amuser », estime-t-elle.

Formation certifiée

Normand Latour pratique la voile depuis une quarantaine d'années. Il est instructeur certifié de Voile Canada.

Il explique que la plupart des adeptes peuvent obtenir des bases avec les formations en ligne et les livres spécialisés.

Face à la demande, une deuxième formation sera offerte en juillet. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

La formation pratique demeure toutefois, selon lui, la façon idéale de bien connaître tous les rudiments de la voile.

« Je pars du principe que n'importe qui peut faire de la voile, c'est vraiment pas compliqué. À partir du moment où tu as appris comment va le vent et comment ton bateau réagit au vent, ça avance. Ça va te donner, à mon avis, les connaissances pour que tu te sentes en sécurité à bord de ton bateau, comme chef de bord ou capitaine. Et aussi que ton équipage se sente bien », indique-t-il.

En raison de la forte demande, la marina de Ville-Marie offrira une autre formation en voile du 12 au 15 juillet.