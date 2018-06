Nous suspendons l’offre et la vente de blé canadien jusqu’à ce que nous confirmions que le blé canadien qu’achète le Japon ne contient aucun OGM. Gouvernement du Japon

L’Agence canadienne d'inspection des aliments a confirmé jeudi que 284 plants de blé découverts dans le sud de l’Alberta l'été dernier contenaient une modification génétique développée par la multinationale Monsanto.

Le Canada est l’un des plus grands exportateurs de blé au monde.

D'autres cultures comme le soja et le maïs sont génétiquement modifiées pour améliorer les rendements et résister aux menaces. Le blé génétiquement modifié, toutefois, n’a été approuvé nulle part au monde pour des raisons commerciales et de protection des consommateurs.