Les policiers sont sur place et ont mis en place les procédures établies en semblable matière. Des enquêteurs sont en discussion avec les spécialistes de la Sûreté du Québec, qui ont dépêchés des spécialistes sur place pour inspecter la nature du colis. Le poste de commandement du Service de police de Sherbrooke (SPS) est également là-bas.

Selon le porte-parole du SPS, Martin Carrier, la chose est prise très au sérieux et ne serait pas une boîte oubliée par un résident de l'endroit. Pourrait-il y avoir un lien entre ce colis suspect et la fermeture subite de la résidence en début de semaine? « On n'écarte aucune piste, aucune hypothèse », a-t-il dit.

Le SPS est à la recherche d'un suspect qui aurait circulé sur les lieux avec une Torota Corolla rouge plus tôt dans la journée et demande l'aide du public pour le retrouver.

« Les gens peuvent nous appeler au service de police pour idenfier cet homme-là », précise Martin Carrier.

Quelques résidences aux alentours ont été évacuées.

La direction de l'école La Montée - Pavillon Le Ber qui se trouve à proximité a été avisée, mais n'a pas été évacuée étant donné qu'il n'y a pas de cours aujourd'hui. Seul un examen avait lieu au cours de la matinée.

La 13e Avenue Nord entre les rues King Est et Sainte-Famille seront bloquées pour la durée de l'opération. Comme la police prévoit que ce pourrait être une longue opération, on invite les parents qui viendraient chercher leur enfant à l'école à passer par la 18e Avenue Nord.

Plus de détails à venir