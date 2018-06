Plusieurs corps policiers seront à pied d'oeuvre le 1er juillet afin d'assurer la sécurité dans la région de la capitale nationale. Outre le Service de police d'Ottawa, la Police provinciale de l'Ontario, la Gendarmerie royale du Canada, le Service de police de la Ville de Gatineau et le Service de sécurité du parlement.

Les autorités indiquent que les citoyens pourraient éviter les longues files d'attente s'ils n'ont pas de sacs avec eux. Pour ceux et celles qui en auront, l'objectif est que l'attente soit limitée à 60 minutes.

L’entrée principale du site de la colline du Parlement sera située à l’intersection de la rue Kent et de la rue Wellington, à côté de la Cour suprême. Les visiteurs ayant des besoins en matière d’accessibilité ou mobilité réduite auront accès au site à l’intersection de la rue Bank et de la rue Wellington.

Les entrées et les sorties sur la colline du Parlement pour les visiteurs. Photo : Patrimoine canadien

Objets interdits dans l'enceinte parlementaire : Pas d’armes;

Pas d’explosifs;

Pas d’alcool;

Feux de feux d’artifice;

Pas de sac dont la taille excède 35,5 cm x 30,5 cm x 19 cm.

Objets qui seront interdits sur la colline du Parlement lors de la fête du Canada. Photo : Service de protection parlementaire

Comme ce fut le cas lors des célébrations de l’an dernier, des murets de béton seront installés au centre-ville afin de protéger les piétons d'une éventuelle attaque terroriste.

Le site pouvant accueillir environ 30 000 personnes, les services de sécurité recommandent aux visiteurs d’arriver au moins deux heures à l’avance, pour éviter les déceptions.

Des amuseurs publics, des services de restauration et des réservoirs d’eau seront accessibles sur le site.

Rues fermées : comment se rendre au centre-ville d'Ottawa

Tous les ans, pour le 1er juillet, les autorités réduisent l'accès au centre-ville d'Ottawa et à une partie du centre-ville de Gatineau. Festivités et sécurité obligent, les rues sont barricadées et les places de stationnement limitées.

De nombreuses rues du centre-ville d’Ottawa seront fermées, quelques-unes depuis 6 h, le 1er juillet, jusqu’à près de 2 h, le matin du 2 juillet (en rouge sur la carte ci-dessous). D'autres fermetures de rues sont prévues de 18 h à 2h (en bleu sur la carte ci-dessous). Il n'y aura pas d'espaces de stationnement accessibles au centre-ville.