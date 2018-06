Un texte de Jocelyn Corbeil

Cette espèce protégée a été aperçue à Rouyn-Noranda et depuis quelques années dans le secteur de Val-d'Or, entre autres.

Il s'agit de cygnes trompettes provenant des Grands Lacs et qui viennent nicher dans notre région.

« Il a presque été anéanti vers la fin des années 1800, même en 1935. Il ne restait seulement que 69 couples nicheurs en Amérique du Nord. Mais grâce à des programmes de repeuplement, les efforts nord-américains ont permis de sauver la population », affirme Jean Lapointe, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Un couple de cygnes trompettes Photo : gracieuseté Raymond Ladurantaye

Certains facteurs expliquent la présence de cygnes trompettes en Abitibi-Témiscamingue.

« En Abitibi-Témiscamingue, on serait dans l'aire de nidification historique du cygne trompette, donc ils se trouvent à recoloniser leur aire de nidification historique. Récemment, on a des mentions de nidification dans la région. Il semble y avoir de plus en plus d'observations dans le nord-est également, ce qui tend à confirmer qu'il va être de plus en plus présent dans la région », explique Jean Lapointe.