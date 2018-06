Un texte de Gilles Munger

Tout comme à pareille date l'an dernier, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS) doit récupérer 10 millions de dollars pour l'année financière qui débute.

Le porte-parole Jean-François Saint-Gelais précise que le manque à gagner s'explique par les hausses de salaires, le temps supplémentaire et le taux d'absentéisme des employés.

Il croit que l'entente de principe annoncée en début de semaine avec la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), le syndicat représentant les infirmières et autres professionnelles de la santé, permettra de réduire ces dépenses.