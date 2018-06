Un texte de Denis-Michel Thibeault

C’était en décembre 2010. L’hiver s’installait à Winnipeg. En France, John et Mélanie Ferrer recevaient un appel qui allait changer leur vie et celle de leur fils Julien.

« On n’a pas eu le temps de réfléchir aux conséquences », raconte Mélanie Ferrer.

Ils ont quitté le chaud soleil et la plage de Perpignan, dans le sud de la France, pour s’installer au Canada, au beau milieu des plaines, en plein hiver, dans une ville dont ils ne connaissaient rien. « C’était un choc climatique », se souvient Mélanie Ferrer.

Mais c'était aussi, surtout, une lueur d’espoir pour la guérison de leurs fils Julien, qui souffre d’hypophosphatasie. Cette maladie génétique rare affecte tout le squelette, rend les os malades, entraîne la perte de dents et une mobilité restreinte.

Après la naissance de Julien, les Ferrer ont rencontré plusieurs obstacles en France pour obtenir un traitement. Les spécialistes européens ne pouvaient rien faire pour Julien. C’est dans le cadre d’une conférence sur la maladie, à Strasbourg, qu’ils ont enfin entendu parler d’un médicament qui pourrait sauver la vie de leur enfant.

« Nous avons appris qu’un traitement expérimental était mis en place à Winnipeg et que les responsables du programme [acceptaient] de prendre les étrangers, raconte Mme Ferrer. On voulait absolument que Julien intègre ce protocole. C’était sa seule chance de guérison. »

Départ pour le Manitoba

Mélanie et John Ferrer se souviennent très bien de cet appel qu’ils attendaient depuis longtemps. « Après l’appel du laboratoire, nous avions deux semaines pour nous rendre à Winnipeg [où nous allions passer] six mois », raconte John Ferrer.

Il a fallu « tout laisser en arrière », explique Mélanie, avec émotion.

Elle raconte que Raphaël, le petit frère de Julien, avait alors deux ans, et qu’il a dû rester en France. « La chose la plus difficile était de ne pas pouvoir partir en famille. »

Aux prises avec des sentiments contraires de crainte et d’espoir, la famille Ferrer est tout de même parvenue à garder le cœur léger.

On vit tout ça dans la joie, parce qu’on savait qu’on partait pour quelque chose de beau. John Ferrer

Un traitement salutaire

C’est à Winnipeg qu’on trouve le plus de chercheurs spécialistes de la maladie dont souffre Julien.

L’hypophosphatasie affecte normalement moins d’un enfant sur 100 000, mais au Manitoba c’est plutôt un sur 2500.

La pédiatre Cheryl Rockland-Greenberg, spécialisée en génétique et responsable de l’étude clinique, explique qu’on trouve une plus forte concentration du gène de la maladie au Manitoba notamment en raison de la présence des communautés mennonites et huttérites.

La chercheuse, qui étudie l'hypophosphatasie depuis 1985, se réjouit de la découverte d’un traitement. « Avant, nous avions un taux de presque 100 % de mortalité pour les enfants qui naissaient avec la maladie [dans sa forme la plus grave]. Aujourd’hui nous avons un taux de survie de 93 % », explique-t-elle.

La pédiatre Cheryl Rockland-Greenberg est l'une des spécialistes mondiales de l'hypophosphatasie. Photo : Radio-Canada/Trevor Lyons

Dans le cas de Julien, les résultats n’ont pas tardé et la santé du jeune garçon s’est améliorée rapidement. Grâce à ces résultats, les coûts relatifs au traitement sont désormais pris en charge par le gouvernement provincial.

« Julien est un merveilleux cas de réussite », se félicite la pédiatre, qui a voué une partie de sa vie à traiter cette maladie à l’Hôpital pour enfants de Winnipeg.

« Quand Julien est arrivé ici il était en fauteuil roulant, il ne pouvait pas marcher. Il avait des douleurs monstrueuses, des déformations osseuses, il prenait de la morphine de deux à trois fois par jour et il était très petit », explique John Ferrer.

« Avec le traitement, petit à petit, son corps s’est transformé et il n’a plus de déformation osseuse. Son aspect physique a complètement changé, ajoute sa mère. Sans ce traitement, je ne sais pas s’il serait encore vivant. »

Retour vers une vie normale

Aujourd’hui, Julien a 15 ans. Il qualifie sa vie de « normale ». Ses journées sont remplies d’activités typiques des jeunes de son âge comme la trottinette, la nage, les jeux vidéo et le théâtre, à l’exception de l’injection qu’il doit se faire tous les trois jours.

Il aimerait bien un jour devenir professeur de théâtre. Il voudrait surtout se passer de l’attention que sa maladie entraîne.

« C’est un peu chiant à vivre des fois, le regard des autres », souligne Julien Ferrer.

Des moments difficiles

Julien s’ennuie parfois de la plage de Perpignan et de sa famille, mais il reconnaît que la proximité des médecins l’aide beaucoup.

Huit ans après leur arrivée au Manitoba, les Ferrer pourraient retourner vivre en France, mais restent à Winnipeg, par choix et pour des raisons pratiques.

Mélanie, Julien, Raphaël et John Ferrer peuvent parfois s'ennuyer de la France, mais savent que c'est à Winnipeg qu'ils doivent être. Photo : Radio-Canada/Trevor Lyons

John Ferrer dit même « être tombé amoureux de Winnipeg et du Canada ». Le séjour qui devait durer six mois s’est ainsi étendu et leur plus jeune fils s’est installé au Canada avec la famille lorsqu’ils ont décidé de s’installer de manière permanente.

Leur arrive-t-il d’avoir des regrets? « Seulement l’hiver! », s’exclame John Ferrer à la blague.

« On a des moments douloureux. La famille nous manque beaucoup. On se retrouve souvent seuls, mais on n’a aucun regret », ajoute Mélanie Ferrer.

Le but de notre vie est de rendre Julien heureux et autonome. On sait pourquoi on se lève le matin et pourquoi on le fait. C’est pour lui. Jusqu’à la fin de nos jours, on sera là pour lui. Mélanie Ferrer

Les Ferrer ont un message d’espoir pour toutes les familles qui vivent avec cette maladie.

« Ne lâchez pas. Il y a de l’avenir et de l’espoir, lance John Ferrer. Les gens travaillent fort dans les laboratoires scientifiques pour trouver des solutions. »