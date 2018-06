Un texte de Myriam Eddahia

La fin du ramadan met les musulmans face au défi du retour au quotidien, selon Thierno Soumaré, un musulman sénégalais qui vit à Toronto depuis quatre ans.

La discipline et la détermination sont requises pendant et après le ramadan pour maintenir le travail sur soi fait pendant le mois, selon lui.

L'objectif est de se recueillir et de raviver sa foi.

Il est facile de tomber dans ses vieilles habitudes. Le défi sera de ne pas reprendre les mauvaises habitudes délaissées comme boire de l'alcool ou fumer , dit-il.

C'est une guerre sainte contre les tentations de la vie. C'est se battre contre tous les excès. Thierno Soumaré

Maintenir une saine spiritualité

Comme dans les deux autres grandes religions monothéistes, la colère et la gourmandise sont des comportements à proscrire.

Le ramadan est un test que nous nous faisons à nous-même. En finissant le ramadan, on peut se dire que nous avons passé le test , dit Thierno Soumaré.

L'enjeu réside dans la continuité des bonnes habitudes adoptées pendant le mois sacré, croit aussi Aïssatou Sonko, une musulmane sénégalaise à Toronto depuis bientôt huit ans.

Je définis le ramadan comme une retraite spirituelle. C'est une période où on a l'occasion de se concentrer sur l'essentiel à savoir la foi, le pardon et essayer d'éviter les mauvais actes comme parler en mal des gens. Aïssatou Sonko

Chacun a sa façon de vivre le ramadan. Ce n'est pas seulement de ne pas manger et de ne pas boire. Le plus difficile c'est de pouvoir se dire que ce que je faisais avant [qui n'était pas positif], je ne le fais plus , souligne Thierno Soumaré.

Le mois du ramadan a pour objectif de renforcer sa spiritualité, mais aussi de faire la paix avec soi-même, selon lui.

Le pardon fait partie du travail spirituel qu'implique l'observation du jeûne , dit-il.

Une ambiance festive

Les membres de la communauté musulmane se félicitent de l'accomplissement du jeûne, mais prennent aussi la peine de montrer leur appréciation de l'autre.

Étant loin de leurs proches, Thierno Soumaré et Aïssatou Sonko se sont recréé des familles au Canada.

Trois jours sont consacrés à la réunion avec la famille et les amis, à partir du premier jour de l'Aïd-el-Fitr.

Des plats et des gâteaux sont échangés avec les voisins. Les familles visitent leurs amis. Les enfants reçoivent des cadeaux. Les longues journées de jeûne sont terminées.

Les musulmans profitent aussi de cette fin du mois sacré pour demander pardon à leurs proches.

C'est l'occasion de voir des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je vais passer du temps dans ma communauté sénégalaise et je vais appeler ma famille au Sénégal pour partager mes voeux , dit Thierno Soumaré.

En 2011, plus d'un demi-million d'Ontariens se sont déclarés musulmans, selon Statistique Canada.