Avec les informations de Karine Mateu

Malgré tout, les pires routes dans la région sont l'avenue Larivière, suivie du rang Ducharme à Rouyn-Noranda, de la route 109 à Saint-Dominique-du-Rosaire et de la route des Pionniers, également à Rouyn-Noranda.

En cinquième position, ex aequo, on retrouve l'avenue Terry-Fox de Rouyn-Noranda et le 4e et 5e rang Ouest, de Roquemaure.

Pires routes au Québec

Au Québec, c'est le boulevard Gouin Est, à Montréal, qui détient le sommet du palmarès de l'organisme de défense des intérêts des automobilistes.

Pour une quatrième année, la campagne Les pires routes de CAA-Québec a permis aux Québécois d'identifier les routes les plus mal en point de la province.

Près de 12 000 signalements ont été reçus du 25 avril au 25 mai.

CAA-Québec explique que son palmarès se veut une contribution populaire à l'amélioration de l'état de nos routes au Québec.