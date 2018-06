La directrice de la chaire d’études politiques et canadiennes à l’université Mount Saint Vincent, Tammy Findlay, a comparu devant le comité permanent du développement économique, à l’Assemblée législative, jeudi.

Nous avons besoin d’un système public, universel et intégré pour la petite enfance , a-t-elle dit aux élus. Elle affirme que le système provincial actuel, qui consiste en une aide financière aux parents pour payer des places en garderie, ne fonctionne pas.

Ça ne crée pas plus de places dans les centres , a-t-elle dit aux élus. Ça ne rend pas les garderies plus abordables. Beaucoup de parents ne sont même pas admissibles à cette aide financière et de toute façon, les sommes accordées ne couvrent pas tous les frais.

Tammy Findlay affirme aussi que le recours aux garderies privées crée un système à deux vitesses, favorisant les parents plus fortunés qui ont accès à de meilleurs centres.

Un système rentable

Son collègue à l’université Mount Saint Vincent, l’économiste James Sawler, appuie pour des raisons fiscales l’idée d’un réseau public de centres de la petite enfance. Il a présenté aux membres du comité les travaux de l’économiste Pierre Fortin, qui a examiné les effets du système public au Québec.

Il a constaté que pour chaque dollar que le gouvernement du Québec investit dans les services à la petite enfance, il obtient 1,05 $ en retour , dit-il. James Sawler fait remarquer qu’un système plus abordable permet à des parents qui restaient à la maison à temps plein de retourner sur le marché du travail.

Des enfants écoutent une enseignante dans un centre de la petite enfance. Photo : iStock

On remarque une hausse de l’emploi et des revenus , indique-t-il. Ces personnes paient des impôts et des taxes de vente et ces sommes reviennent dans les coffres du gouvernement provincial.

Solution néo-écossaise

La sous-ministre à l’Éducation et au Développement de la petite enfance, Cathy Montreuil, a décrit pour sa part les façons dont le gouvernement tente depuis des années d’améliorer ses services à la petite enfance.

Elle ne rejette pas l’idée d’un système public, mais ne l’appuie pas non plus. En ce moment, nous tentons surtout de trouver une solution néo-écossaise , précise-t-elle.

La priorité du ministère demeure pour l’instant l’expansion du programme préscolaire, qui prendra encore deux ans à implanter.