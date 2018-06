Doug Ford estime que cette mesure est cruciale pour réduire le prix de l'essence de 10 cents le litre, comme il l'a promis pendant la campagne électorale.

Le 29 juin, le système de plafonnement et d'échange, la taxe carbone, c'est fini, c'est terminé, et ça veut dire une baisse des prix à la pompe , a affirmé le chef du Parti progressiste-conservateur.

Le système de plafonnement et d'échange ajoute quatre cents le litre au prix de l'essence.