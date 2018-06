Un texte de François Messier

Devant un lutrin sur lequel on pouvait lire « On s’est occupé des vraies affaires », clin d’œil à son slogan électoral de la dernière élection, M. Couillard a plaidé sans relâche l’importance de ne pas congédier l’équipe qui a présidé selon lui au « plus grand redressement financier de l’histoire récente du Québec ».

« Pourquoi prendre un risque? C’est fragile, tout ça », a lancé le premier ministre, en faisant valoir la question qu’il souhaite vraisemblablement que les Québécois se posent au moment d'exprimer leur vote. « Il ne faut pas reculer sur cet élan, il faut poursuivre. »

« Le monde change. Alors que la tendance des dernières années était au développement de partenariats économiques, certains États dans le monde se referment maintenant sur eux-mêmes », a argué le premier ministre devant des dizaines de députés de son parti.

« Nous sommes dans un monde où les alliés d’hier peuvent représenter aujourd’hui une menace pour nos entreprises, nos travailleuses, nos travailleurs, dans chacune des régions du Québec », a-t-il ajouté, en plaidant qu’il défendra les intérêts de tout un chacun « avec force et détermination. »

L’instabilité économique est à nos portes. Les décisions de Donald Trump sont une menace, autant pour la stabilité économique du Québec que pour nos travailleurs, nos entrepreneurs et nos agriculteurs. Philippe Couillard

M. Couillard a affirmé sans surprise qu’il fera d’abord et avant tout campagne sur les questions économiques, en faisant valoir tout à la fois son bilan des quatre dernières années, mais aussi en présentant ce qu’il entend faire grâce à la bonne situation des finances publiques.

Plaidant sa capacité à incarner le changement, après presque 15 ans d’un règne presque ininterrompu de gouvernance libérale, M. Couillard a avancé que le Parti libéral du Québec est tout à la fois « le véhicule de la relève de la garde » et une « équipe solide qui a fait ses preuves. »

« Pour le renouveau, ça prend de la continuité », a-t-il résumé.

La fondation, pour nous, demeure l'économie et la saine gestion des finances publiques, parce que ça rend tout le reste possible. C'est quoi le reste? C'est continuer la grande priorité des Québécois, qui est l'éducation, mais vers une société du savoir, une période où on va être en formation toute notre vie. Philippe Couillard

Couillard promet de faire campagne « dans la bonne humeur »

M. Couillard n’a pas parlé une seule fois du Parti québécois dans sa conférence de presse, mais il n’a pas manqué d’épingler François Legault. Le chef de la Coalition avenir Québec, donnée en avance par tous les sondages, est incapable, selon lui, d’expliquer ses positions et évite la presse depuis un certain temps.

« Il [n'] est pas là. Il ne veut pas être là. Je pense que c’est une stratégie de sa part », a-t-il déclaré.

M. Couillard a toutefois assuré qu’il ne s’attaquera pas aux personnes, mais aux idées, lors de sa tournée estivale du Québec.

« Les gens ne veulent pas nécessairement avoir un climat d’opposition, d’agressivité pendant l’été », a-t-il dit. « Je vais être dans la bonne humeur. Je pense que les Québécois aiment ça, la bonne humeur. »

Affichant un optimisme de circonstance, M. Couillard a par ailleurs refusé de dire s’il continuerait de siéger comme député de Roberval, advenant que les libéraux soient renvoyés dans l’opposition. « La question est hypothétique », a-t-il dit, en se disant certain de pouvoir diriger un gouvernement majoritaire.