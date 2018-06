Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

La ville de Grand-Sault s’est retrouvée sans comptoir vestimentaire lorsque celui de la Croix-Rouge a fermé en 2015. Sylvie Cyr, directrice du centre Dexter, un centre de jour pour les personnes avec une déficience intellectuelle ou une mobilité réduite, a donc voulu remédier à la situation, tout en offrant une occsaion d’emploi aux personnes qui fréquentent le centre.