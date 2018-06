Pendant sa visite dans la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord, elle rencontrera des organismes et des groupes communautaires. Elle ira aussi à la rencontre des électeurs.

À quelques jours de l’élection partielle, le 18 juin, elle affirme être très satisfaite du travail de sa candidate.

Elle est enracinée dans la région. Elle est crédible comme candidate. Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada

Lynda Youde est candidate pour le Parti vert. Photo : Radio-Canada

En entrevue à l’émission Y’a des matins, elle a invité les électeurs à voter pour son parti s'ils souhaitaient dénoncer le gouvernement Trudeau. Elle croit que les électeurs en ont assez et qu’ils veulent plus de démocratie et de respect envers l'environnement.

Jagmeet Singh poursuit sa visite

Pour sa part, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) poursuit sa tournée régionale. Arrivé jeudi à Saguenay, Jagmeet Singh sillonnera aussi la circonscription de Chicoutimi-Le Fjord au cours de la journée avec son candidat Éric Dubois.