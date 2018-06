« Le rodéo est divisé en deux catégories : la compétition avec les animaux sauvages et la compétition avec les animaux dressés. On y retrouve toutes sortes de compétitions comme la monte du taureau qui est celle que les gens connaissent le plus. Les cowboys doivent rester sur les taureaux sauvages pendant huit secondes pour être qualifiés. Le pointage est divisé en deux. La moitié du pointage va au taureau et l'autre au cowboy. Les taureaux sont attribués au hasard aux cowboys », explique le directeur artistique de l'événement, Francis Demers.

Outre les traditionnels rodéos, on retrouve des compétitions de courses de barils, de traite de la vache sauvage et de tires de chevaux.

« Traités aux petits oignons »

Pour Francis Demers, il ne fait aucun doute que les animaux impliqués dans les compétitions ne sont pas maltraités. « Ces animaux sont traités aux petits oignons parce qu'on veut qu'ils performent. Ils ont les meilleurs vétérinaires, la meilleure nourriture, les meilleurs soins. Ce sont des animaux qui valent cher. Les propriétaires des animaux sont toujours très présents dans les rodéos à côté d'eux. »

M. Demers assure que l'événement se veut une activité familiale. « Les enfants adorent ça. Le contexte est propice aux familles. On a misé beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants. »

Des spectacles de musique sont également prévus. Les chanteurs country qui se produiront vendredi et samedi sont Brett Kissell et Dan Davidson.

Le rodéo d'Ayers Cliff se poursuit jusqu'à dimanche.