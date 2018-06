Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Au cours du mois de mai, les élèves de la 1re à la 6e année ont déployé des efforts afin d'obtenir les cubes d'énergie nécessaires pour assister à la finale du Grand défi, en fin de semaine, au Stade olympique. Tous les frais de voyage et d'hébergement sont payés, sauf les activités de vendredi.

Le choix de l'École Saint-Joseph a été confirmé le 5 juin.

« On avait reçu en cadeau du Défi Pierre Lavoie une espèce de gros ballon, explique le directeur, Martin Larrivée. Et là, on les a emmenés au gymnase, puis c'est là qu'on leur a appris. Et de voir la réaction des jeunes, c'était quelque chose. Ils se sont entrelacés, puis ça sautait partout. »

C'est toute une expérience qu'ils vont vivre là. Martin Larrivée, directeur de l'École Saint-Joseph de Port-Menier

Des activités de financement, comme le spectacle de Noël des élèves et une vente-débarras, ont permis de récolter 2200 $ pour le voyage.

« Avec l'argent qu'on a ramassé durant l'année, on s'est payé une journée de plus à Montréal afin de faire profiter nos jeunes de la sortie que le Défi Pierre Lavoie nous donne là », ajoute Martin Larrivée.

Les élèves et leurs accompagnateurs ont quitté l'île d'Anticosti vendredi matin.