Les joueurs ont dû quitter le terrain à deux occasions en raison d'éclairs dans le secteur du stade Investors Group Field lors du match d'ouverture de la campagne de la LCF.

Le jeu a été interrompu une première fois pendant 83 minutes avec un peu plus de 8 minutes à faire au deuxième quart et les Eskimos en avant 17-7. Les joueurs sont ensuite revenus sur le terrain et ont eu droit à une autre période d'échauffement avant de poursuivre la rencontre.

Cependant, les arbitres ont à nouveau renvoyé les joueurs dans leur vestiaire moins de 30 minutes plus tard, avec 1 minute 24 secondes à faire au deuxième quart, alors que les Eskimos menaient 19-14.

Après un retard de 92 minutes et une troisième période d'échauffement, le match a repris un peu avant minuit, heure locale. Le match a finalement pris fin à 1 h 17.

La mi-temps a été annulée dans l'espoir de rattraper un peu le temps perdu. Le match a toutefois duré 5 heures et 42 minutes.

Les spectateurs qui ont bravé les conditions jeudi ont presque eu droit à une prolongation, alors que les Eskimos ont créé l'égalité 30 - 30 avec 1 minute 22 secondes à faire. Mike Reilly a inscrit son deuxième majeur du match sur une faufilade d'une verge, puis Nate Behar a capté une passe dans la zone des buts pour un converti de deux points.

Les Blue Bombers ont dû dégager le ballon après deux essais infructueux et les Eskimos ont repris possession du ballon près du centre du terrain. Sean Whyte a finalement évité de prolonger le suspense en réussissant son troisième placement de la rencontre.

Le quart recrue des Blue Bombers Chris Streveler a lancé trois passes de touché à son premier départ dans les rangs professionnels.

Une foule 25 458 spectateurs a été annoncée à l'Investors Group Field, mais il n'en restait que quelques milliers à la fin de la partie.

Le plus long match de l'histoire de la LCF a eu lieu en 1962 lors de la 50e finale de la Coupe Grey, une rencontre disputée à Toronto entre les Blue Bombers et les Tiger-Cats de Hamilton qui avait été suspendue avec 9 minutes 29 secondes à faire au quatrième quart en raison d'un épais brouillard. Le reste de la partie avait été joué le lendemain et les Bombers avaient gagné 28-27.