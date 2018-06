Il avait plaidé coupable en mars 2017 de possession de codéine aux fins de trafic et de possession de munitions, alors qu'il était membre du conseil de bande. M. Papequash a été libéré de prison en décembre dernier.

Il avait déjà démissionné de son poste de chef de bande en 2014, après avoir été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour avoir vendu une pilule de morphine à un homme travaillant pour la Gendarmerie royale du Canada.

Clarence Papequash a dit que les gens ont voté pour lui en dépit de sa condamnation parce qu'il a été franc à ce sujet.