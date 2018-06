Ce 15 juin fait office de « Saint-Johnny » pour tous ses admirateurs, avec d'autres rassemblements prévus ailleurs en France en mémoire de celui qui a disparu le 5 décembre des suites d'un cancer des poumons.

Quatre jours après sa mort, des centaines de milliers de personnes avaient salué une dernière fois le chanteur. Le cortège funéraire avait notamment descendu la célèbre avenue des Champs-Élysées pour rejoindre l'église de la Madeleine devenue depuis un lieu de mémoire pour ses admirateurs.

Les célébrations ont débuté vers 11h, avant une messe « un peu particulière », selon le père Bruno Horaist qui la célébrera à partir de 12h30.

Quelques fans étaient présents sur le parvis dès 07h du matin pour être certains de pouvoir entrer dans l'édifice, dont la capacité maximale est d'environ mille places. Trois heures plus tard, ils étaient plusieurs centaines à s'amasser devant les grilles où des petites photos de Johnny étaient accrochées.

Des admirateurs de Johnny Hallyday posent à l'extérieur de l'église de la Madeleine, à Paris, pour rendre hommage au chanteur qui aurait fêté ses 75 ans le 15 juin 2018. Photo : Reuters/Charles Platiau

La première chanson sortie des enceintes était Retiens la nuit, reprise en choeur par les fans. La foule était composée d'autant de femmes que d'hommes, beaucoup portant des t-shirts à l'effigie du rocker. Une fan assise sur un plot pleurait, tous criaient « Johnny! » à la fin de la chanson.

Parmi ces fans, dont un certain nombre avaient pris un jour de congé pour participer à ce moment de communion, quelques-uns savaient qu'ils ne pourraient pas assister à la cérémonie, pour laquelle était demandée une contribution de cinq euros (environ 7,5 dollars) ou un carton d'invitation.

« J'ai 52 ans et je suis fan de Johnny depuis mes 13 ans. On n'a pas nos places, mais on voulait être présents quand même. Même si on reste sur le parvis de l'église tant pis. C'était important de venir pour l'anniversaire de Johnny », explique Thierry Oteo, venu de Dijon avec quatre amis.

En présence de son cousin

Peu avant 11h, les premiers invités ont pénétré dans l'église, parmi lesquels Michael Ketcham Hallyday, le cousin de la vedette du rock. Devant l'autel, une guitare orpheline de son propriétaire - peut-être la même que celle qui avait été posée sur les marches de l'édifice lors des funérailles -, une photo de Johnny qui salue avec une main levée.

En attendant la messe, « bien sûr un peu plus festive que d'ordinaire », a dit à l'AFP le père Bruno Horaist, un organiste devait jouer les chansons de Johnny, l'ensemble vocal de la Madeleine interpréter des cantiques religieux sur les airs des tubes de Johnny puis l'artiste country Chris Evans chanter Salut Charlie, Vivre pour le meilleur et un « hymne à Johnny ».

À Marseille, deux de ses amis proches, son manager historique Jean-Claude Camus et l'animateur de télévision Michel Drucker, devaient raconter dans l'après-midi « leur Johnny » dans le cadre de la 4e édition du festival Des Livres, des Stars.

Sur l'île caribéenne de Saint-Barthélemy, où repose Johnny Hallyday depuis le 11 décembre, une dizaine d'admirateurs venus de métropole devaient célébrer dans la simplicité « l'anniversaire » de la vedette disparue, en l'absence de messe, de concert ou de soirée hommage organisés sur l'île. Près de Viviers, village ardéchois du sud où est enterrée la mère de Johnny, on érigera samedi une statue du chanteur de plus de 3 mètres de haut.

Du côté de la famille, l'émotion est déjà affichée à travers les médias et réseaux sociaux. « Ce jour, pas comme un autre, ressemble hélas à tous les autres... Tu me manques à chaque instant », a écrit son fils David Hallyday sur Instagram où il a posté une photo d'un ange dessiné par des nuages.

Sa fille, Laura Smet a affiché sur ce même média une photo de son avant-bras tatoué d'un oiseau, avec ce message « Je t'aime ».

Très loin de Paris, à Los Angeles où il faisait encore nuit, Laeticia Hallyday et ses deux filles s'apprêtaient à recevoir des amis proches pour ce jour particulier.