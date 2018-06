C'est toutefois le boulevard Gouin Est, à Montréal, qui se classe au sommet du palmarès compilé cette année.

Pour tout l'Outaouais, les routes signalées comme étant les pires sont les suivantes :

Les pires routes en Outaouais selon le CAA-Québec. Photo : Capture d'écran

L'année dernière, le boulevard Saint-Joseph apparaissait aussi au premier rang dans ce classement pour l'Outaouais. Il va toutefois faire l'objet d'un réaménagement. Les travaux sont prévus en août 2018 et se termineront en 2022.

Le CAA-Québec explique que son palmarès se veut une contribution populaire à l'amélioration de l'état de nos routes au Québec.

L'organisme dit avoir avisé par écrit le ministère des Transports et les municipalités qui figurent dans le palmarès de 2018 et assure qu'un suivi sera fait auprès d'eux et que leurs réponses seront publiées.

Méthodologie : CAA-Québec a compilé ces données avec près de 12 000 signalements reçus du 25 avril au 25 mai.