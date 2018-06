Les suspects, deux hommes et une femme, font face à plusieurs accusations, notamment celles de production de stupéfiants, trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et des infractions en matière de possession et d’entreposage d’armes à feu. Deux d'entre eux ont comparu au palais de justice jeudi. L'autre a été libéré par le biais d’une promesse de comparaître.

Trois résidences de Victoriaville et trois véhicules ont été perquisitionnés.

Bilan des saisies : Plus de 750 g de cannabis

Plus de 285 g de haschich

Une petite quantité de cocaïne

Plus d’une centaine de comprimés de méthamphétamine

Plus de 950 g de cannabis en vrac

Plus de 500 comprimés de différentes couleurs à être identifiés

Deux armes longues avec munitions

1770 $ en argent

Équipement servant au trafic de stupéfiants

Cette enquête a progressé notamment grâce à des informations reçues du public.