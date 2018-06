Se basant notamment sur les rapports du cabinet Goss Gilroy Inc. et celui du Bureau du vérificateur général du Canada (BVG), mais aussi à l’analyse de rentabilisation de Phénix préparée en 2009 et rendue publique par les médias à l’automne 2017 , l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) veut savoir qui a pris les décisions et comment et pourquoi les décisions ont été prises .

La vice-présidente nationale de l’Alliance de la fonction publique du Canada souhaite par le biais de cette enquête publique obtenir davantage de renseignements que ceux présents dans les rapports.

Le rapport du VG a était vraiment très cinglant envers tant le gouvernement libéral que l’ancien gouvernement conservateur. Toutefois ce qui est écrit à l’intérieur de ce rapport-là, on le savait déjà. Alors on parle là vraiment de la séquence des événements depuis 2016 jusqu’à aujourd’hui , précise Magali Picard, en entrevue à Radio-Canada.

La vice-présidente nationale du syndicat ajoute : Il semble y avoir une inquiétude des hauts fonctionnaires à parler avec les élus pour leur dire : " Écoutez, le plan qui était en place n’est pas le bon ". Si c’est le cas, il faut absolument que cette culture-là cesse au gouvernement du Canada. Si c’est autre chose, on doit le savoir également .

Mme Picard ne veut pas qu'une situation comme celle-là se reproduise.

C’est la moindre des choses pour les centaines de milliers de travailleurs au pays qui ont des problèmes de paye depuis plus de deux ans de comprendre ce qu’il s’est vraiment passé , conclut-elle.

La lettre de l'Alliance de la fonction publique du Canada :

Lettre au PM pour une demande d'enquête publique by Radio-Canada on Scribd