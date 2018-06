« Si les gens font attention, peut-être que moins de personnes perdront la vie », dit-il.

Les flammes qui ont détruit l’immeuble d’appartements où il vivait avec sa famille lui ont causé plusieurs brûlures sévères aux bras, aux épaules et à la tête. Son fils aîné, Soheil, s’en est sorti sans blessures corporelles.

Plus de 150 personnes ont été évacuées du bâtiment de Mountain Village Garden, à Lynn Valley, dans la nuit de dimanche à lundi, dont 16 ont été transportées à l’hôpital.

L’incendie a fait deux morts : la femme de Hossein Koshkoye Delshad, Narges Casnajad, et leur plus jeune fils, Sepehr Delshad.

La famille Delshad : Soheil (en haut à gauche), Hossein (en haut à droite), Narges (en bas à gauche) et Sepehr (en bas à droite). Ces deux derniers ont perdu la vie dans l'incendie qui a détruit leur appartement de North Vancouver. Photo : Photo de famille

L'homme de 52 ans se souvient s’être réveillé vers 1 h 30 du matin. En se levant, il a constaté que les flammes étaient très proches.

« Les fenêtres se brisaient à cause de la chaleur », raconte-t-il.

Hossein Koshkoye Delshad, sa femme et leurs enfants se sont rassemblés dans une chambre à l’arrière de leur appartement, situé au deuxième étage de l’immeuble. Pour échapper aux flammes, il a enjoint à sa famille de sauter par la fenêtre, en espérant atterrir sur le trampoline de son voisin d’en bas.

Hossein Koshkoye Delshad a quitté la chambre pour voir s’il serait possible de sauter du balcon, situé dans une autre pièce. Il a voulu de revenir sur ses pas lorsqu’il a réalisé que sa femme et son plus jeune fils n’avaient pas sauté, mais le feu avait pris trop d’ampleur.

Mon fils aîné a sauté, mais malheureusement ma femme ne l’a pas fait. Mon plus jeune fils ne l’a pas fait. Hossein Koshkoye Delshad, survivant de l'incendie des appartements Mountain Village Garden, à North Vancouver

Il a alors sauté du balcon alors que les pompiers arrivaient sur les lieux. Les ambulanciers l’ont ensuite transporté jusqu’à l’hôpital, où il est resté depuis. Les médecins estiment qu’il devra y rester au moins deux semaines.

Un message pour les autres familles

Hossein Koshkoye Delshad et Narges Casnajad étaient mariés depuis 17 ans. Ils avaient quitté l’Iran en 2003 pour s’installer au Canada.

« C’était vraiment quelqu’un de bon », dit Hossein Koshkoye Delshad en parlant de femme. « Parfois, elle me fâchait parce qu’elle croyait que c’était sa responsabilité de rendre tout le monde heureux. »

Il décrit son fils Sepehr comme étant « un bon garçon ».

Il faisait parfois son dur, mais il ne l’était pas vraiment. J’imagine que tous les enfants de huit ans sont comme ça. Hossein Koshkoye Delshad, survivant de l'incendie des appartements Mountain Village Garden, à North Vancouver

Le père de famille ne se souvient pas avoir entendu d’alarmes la nuit de l’incendie.

Les pompiers de North Vancouver enquêtent actuellement pour identifier la cause de l’incendie, et pour déterminer si l’édifice était équipé de détecteurs de fumée et de gicleurs fonctionnels.

Peu importe le résultat de l’enquête, Hossein Koshkoye Delshad espère que d’autres familles pourront tirer une leçon de ce qui est arrivé à la sienne.

« Je veux que tout le monde sache que ces appartements, surtout ceux qui sont vieux et faits en bois, peuvent être très dangereux; que vous soyez prudents ou négligents, dit-il. Je crois que ce qui est arrivé ­[dans la nuit du 10 au 11 juin] le prouve. »

Le feu a détruit une importante partie du complexe Mountain Village Garden à North Vancouver Photo : Radio-Canada/Zhara Premji

Avec les informations de Tina Lovgreen​ de CBC