Un texte de Pascal Gervais

Le CISSS de l’Outaouais termine l’exercice financier 2017-2018 avec un surplus de 554 961 $, dont 37 729 $ au fond d’exploitation et 517 232 $ au fond d’immobilisation.

L’établissement a dû faire face, au cours de la dernière année, à des augmentations des coûts des médicaments en oncologie, la hausse des volumes d’activités et aux défis reliés au recrutement de la main-d’œuvre.

À quelques semaines de la fin de l'année financière, le 31 mars, le CISSS de l'Outaouais anticipait un déficit de près de 6 millions de dollars.

On avait un enjeu des coûts des médicaments, notamment oncologiques, c’est 3 millions [de dollars] de plus, mais nous avons été capables d’obtenir du ministère 1,8 million de plus dans notre budget médicament non seulement cette année, mais d’une façon récurrente pour les prochaines années , explique le président-directeur général du CISSS, Jean Hébert.

Comme je vous le disais à l’époque, on visait toujours l’équilibre, au 31 mars, on n’a pas tout comptabilisé à la fois nos activités. Jean Hébert, PDG du CISSS de l'Outaouais

Les équipes du soutien à domicile ont grandement contribué à rétablir la situation en effectuant un plus grand nombre d’interventions, ce qui a permis au CISSS de l’Outaouais d’aller chercher 5,5 millions de dollars de plus en financement gouvernemental.

Depuis sa création, en 2015, le CISSS de l’Outaouais a toujours maintenu l’équilibre budgétaire, rappelle M. Hébert.