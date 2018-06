Un texte de Yanik Dumont Baron, correspondant à Washington

1) Il n’y avait pas matière à accuser Hillary Clinton

Le bureau de l’inspecteur général du département de la Justice a passé plus d’un an à revoir l’une des enquêtes les plus controversées du FBI. Celle-ci portait sur l’utilisation de serveurs personnels pour gérer les courriels gouvernementaux d’Hillary Clinton.

Lorsque les partisans de Donald Trump criaient « Lock her up! » (enfermez-la en prison), c’était justement en référence aux allégations d’inconduite criminelle dans cette affaire. Après son enquête, le FBI a décidé qu’il n’y avait pas matière à porter des accusations… même s’il y avait eu « négligence extrême ».

Le rapport de Michael Horowitz confirme cette décision, jugée « conséquente » par rapport aux conclusions d’enquêtes sur des cas semblables. Une décision basée sur « les faits, la loi et les pratiques départementales antérieures ».

2) Il est tout de même permis de douter de l’intégrité du FBI

Au moins cinq employés du FBI ont fait preuve de préjugés défavorables envers Donald Trump au cours de la campagne électorale. Certains étaient rattachés à l’enquête touchant les fameux courriels d’Hillary Clinton.

Les enquêteurs ont retrouvé des communications électroniques contenant des insultes envers les partisans républicains. Dans l’un de ses messages, un enquêteur suggère qu’il peut agir pour empêcher Donald Trump d’être élu.

Dans son rapport, l'inspecteur général Horowitz affirme n’avoir trouvé aucune preuve que ces considérations politiques ont influencé les enquêtes. Mais il souligne que ces comportements « sèment le doute sur le travail du FBI » et « vont au coeur de la réputation de neutralité » du corps policier.

3) James Comey est allé trop loin

Les mots employés dans le rapport sont bien sévères envers l’ancien directeur du FBI : gestes « extraordinaires et insubordonnés », ou encore « usurpation de l’autorité » de la procureure générale des États-Unis.

L'inspecteur général du département de la Justice reproche à James Comey d’avoir dévoilé les conclusions de l’enquête sans en avoir discuté avec sa patronne et d’avoir publicisé la réouverture de l’enquête contre l’avis de ses supérieurs.

C’est un thème sur lequel le rapport revient souvent : il faut suivre les règles et lignes directrices en place. L’explication de James Comey, une décision très difficile dans des circonstances hors de l’ordinaire, n’a pas été jugée convaincante. Cela porte un coup à sa réputation de droiture irréprochable.

4) Chaque camp y trouve son compte

Les Américains s’entendent sur un point : des erreurs ont été commises et la réputation du FBI en a souffert. Au-delà de cela, chaque camp tire ses conclusions.

Les démocrates pourront répéter qu’Hillary Clinton aurait gagné sans ces « sérieuses erreurs de jugement » soulignées à de nombreuses reprises dans le rapport. Ils pourront aussi corriger ceux qui accusent le FBI d’avoir comploté contre Donald Trump.

À l’inverse, les républicains retrouvent dans ce rapport de nouveaux éléments pour dénigrer le FBI et ses enquêteurs. Par la bande, ces accusations visent à miner la crédibilité d’une autre enquête : celle qui touche le rôle présumé de la Russie dans la présidentielle.

Parions aussi que le président y trouvera son compte. Fuites d’information, copinage avec les médias, préjugés : le rapport aborde plusieurs clous sur lesquels Donald Trump tape depuis des mois. À quand le prochain gazouillis?