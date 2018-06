Le site d'entraînement situé sur la 2e rue est un assemblage d'anciens caissons maritimes sur quatre étages qui a coûté environ 300 000 $. L’intérieur des caissons peut être aménagé pour reproduire des résidences, des immeubles à logements, des bureaux et des locaux industriels.

L'objectif principal est de permettre aux pompiers de Rimouski et de la MRC de s'entraîner à l'aide de différentes simulations pour maintenir leurs compétences.

Louis Pageau, pompier du Service de sécurité incendie de Rimouski, explique que les pompiers devaient auparavant se pratiquer dans de vieux bâtiments désaffectés ou dans les locaux de leur caserne.

Avec le site d'entraînement, c'est qu'on peut vraiment faire de vraies mises en situation, on peut se servir de nos jets armés, on peut envoyer de l'eau, c'est mécanique, défoncer des portes. Louis Pageau, pompier du Service de sécurité incendie de Rimouski

Selon le directeur du service de sécurité incendie de Rimouski, Jean-Sébastien Meunier, les bénéfices du nouveau site d’entraînement se font déjà sentir sur le terrain. Les entraînements améliorent la rapidité d'intervention des pompiers.

Pour devenir pompier à temps partiel ou sur appel, une personne doit posséder une formation pompier 1 et 2. Cette formation est supervisée par l’école nationale des pompiers du Québec, mais peut être donnée par les services de sécurité incendie.

Depuis 2010, Rimouski est un point de service pour permettre aux pompiers qui travaillent déjà à temps partiel de compléter leur diplôme d'études professionnelles. Les étudiants devaient toutefois aller à Laval pour les simulations, ce qui n’est plus le cas grâce au nouveau centre d’entraînement.

Noémie Saint-Jean, qui est pompière à temps partiel depuis un an et demi, peut maintenant faire l’entièreté de son DEP à Rimouski.