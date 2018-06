Le club a été créé il y a trois ans par Sandra St-Laurent à la demande de sa fille Camille qui voulait pour son cadeau d'anniversaire un club de lecture comme celui pour adultes de maman.

On est tellement fiers [d'avoir gagné]! De tous les clubs, même certains affiliés à des écoles, alors pas mal institutionnalisés, alors que nous c'est vraiment grassroots, sortis du besoin des jeunes eux-mêmes, on a gagné ça! Sandra St-Laurent, maman

Le concours est organisé par Communication-Jeunesse, un organisme basé au Québec qui vise à faire la promotion de la littérature québécoise et canadienne-française pour la jeunesse. Le club yukonnais recevra un ensemble de livres d'une valeur de 300 $ qui sera remis à la Bibliothèque publique de Whitehorse.

Sandra St-Laurent affirme que la collaboration de la Bibliothèque publique de Whitehorse a été essentielle au succès du club. « Nous on voulait huit copies du même livre, ce qui était ambitieux à l'époque et on a réussi à les convaincre. [Les responsables de la bibliothèque] ont monté des trousses de lecture. »

Les enfants ont donc décidé d'offrir le prix à l'établissement. « À partir de cet automne, ces livres-là seront disponibles pour toute la communauté, qui vont vouloir les lire. On est content parce qu'eux aussi ont cru en nous, ont investi en nous, et nous on est content de pouvoir redonner à notre tour », ajoute Sandra St-Laurent.

Une activité qui s'est démarquée

Léa Fauvel, responsable de la sélection et de la médiation chez Communication-Jeunesse, explique que plusieurs aspects ont été considérés.

L'activité « L'enquête au pays du soleil de minuit » avait notamment été préparée en lien avec le livre Le voleur de sandwichs des auteurs Patrick Doyon et André Marois édité par La Pastèque. Armés de lampes frontales à la Bibliothèque de Whitehorse un soir, la dizaine d'enfants a tenté de trouver des indices, à la manière d'un détective, pour résoudre le mystère.

Ça a vraiment permis de valoriser le développement de la francophonie à Whitehorse et dans la région, et a permis à la bibliothèque d'avoir un programme de littérature en français officialisé. C'est ça qui a vraiment marqué les membres du jury, c'était de développer la francophonie. Léa Favel, Communication-Jeunsse

Le concours des Clubs de lecture les plus « livromagiques et les plus livromaniaques » veut valoriser les activités originales et créatives organisées par les clubs de lecture.