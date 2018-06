Serge Cormier insiste : il est impossible d’apporter des changements aux mesures de protection de la baleine noire, incluant les fermetures de zones de pêche. Le risque de perdre l’accès au marché américain est trop grand, affirme-t-il.

On a une lettre de six sénateurs américains et plus qui demandent que les mesures soient adéquates. Sans ça, il y a un risque de fermer les marchés américains. Vous voyez les tarifs sur l’acier et l’aluminium, c’est réel. Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst

Le gouvernement fédéral est conscient des conséquences que ces mesures imposent aux pêcheurs et aux travailleurs d’usine, assure le député. Mais reculer sur les mesures aujourd’hui pourrait faire en sorte que les conséquences seront encore plus problématiques pour l’industrie du crabe, du homard et de toutes les autres pêches dans la région.

Le marché américain représente 80 % des exportations de crabe et entre 40 % et 50 % des exportations de homard du Canada, selon Serge Cormier.

Le gouvernement demeure ouvert aux discussions

Le député a toutefois réitéré l’intention du gouvernement de discuter avec les pêcheurs. Selon lui, il y a plusieurs possibilités sur la table. Je sais qu’ils ont dit qu’ils ne voulaient pas de pêche à l’automne, mais prenons le temps de s’asseoir ensemble pour commencer et de voir les possibilités , implore-t-il.

Mais ne laissez pas vos casiers à l’eau. Si vous faites ça, le monde entier nous regarde et on risque de perdre accès à un marché. On a besoin de votre collaboration, [...] le futur de notre industrie en dépend. Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst

Des centaines de pêcheurs se sont rassemblés à Caraquet, au Nouveau-Brunswick, pour manifester devant le bureau du député Serge Cormier, malgré le froid et la pluie. Photo : Radio-Canada

Quant aux travailleurs d’usine, Serge Cormier assure qu’ils ne seront pas oubliés. On ne va pas vous laisser tomber. On a de l’argent dans le budget de disponible pour faire face à cette situation. On va tout faire pour les aider.

Des mesures différentes l’année prochaine

Le gouvernement demande aux pêcheurs d’être patients. Si cette année est difficile, Serge Cormier assure que les mesures ne seront pas les mêmes dès l’année prochaine. Il espère, d’ici là, avoir davantage de données scientifiques et de meilleures technologies qui pourraient permettre la cohabitation entre les pêcheurs et les baleines.

Pour l’instant, le gouvernement fédéral se base sur deux études qui démontrent que les baleines noires peuvent se promener dans des eaux de moins de 60 pieds de profondeur.

Selon une de ces études, entre 0 % et 13 % des observations de baleines ont été effectuées à une profondeur inférieure à 60 pieds.

La fermeture du 15 juin reportée au 17 juin

Pour des raisons météorologiques, la fermeture de nouvelles zones de pêche prévue pour le 15 juin après-midi à été reportée au 17 juin. Les pêcheurs concernés ont donc jusqu’à dimanche pour retirer leurs casiers de l’eau.

Un quadrilatère réouvert

Le ministère des Pêches et Océans a annoncé jeudi en fin d'après-midi, à travers son compte Twitter, que la zone GU37 est maintenant réouverte à la pêche. Ce quadrilatère se trouve près de la côte de la Gaspésie, vis-à-vis Percé.