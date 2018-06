Ils venaient de terminer un voyage en voilier de huit semaines du Panama à Ucluelet avant de se diriger vers Jordan River où M. Daley a une propriété. Les deux hommes n’avaient pas de véhicule, et on n'a pas pu établir s’ils comptaient faire de l’auto-stop ou utiliser un autre mode de transport.

Leah Bliss affirme que le voyage de rêve de son mari a tourné au cauchemar, puisque les jours passent sans qu'on le retrouve. Elle raconte que ses amis et des médiums lui disent de garder espoir que son mari, Daniel Archbald, âgé de 37 ans, est en sécurité. Mais cela fait presque un mois qu'il a disparu, en compagnie de Ryan Daley, 43 ans, et qu’il n’y a aucune trace des deux hommes.

Se préparer au pire

Mme Bliss dit qu'elle doit préparer leur deux filles de 9 et 5 ans au pire scénario.

« C'est vraiment difficile d'expliquer aux enfants une situation comme celle-ci », affirme la femme éprouvée. « Il est même difficile pour les adultes de comprendre le concept de "disparu". Quand j’en parle [à mes filles], j’essaie d'être aussi honnête que possible. J'ai expliqué qu'il avait disparu, mais que ça ne présageait rien de bon », reconnaît-elle.

Un marin dans l’âme

L’épouse de Daniel Archbald dit que son mari était marin dans l'âme et que le voyage du Panama à la côte ouest était une grande aventure pour lui. Elle raconte qu’il a acheté le navire il y a deux ans dans l'espoir de l'utiliser pour lancer une entreprise de navigation et d'affrètement en Colombie-Britannique.

« Il n'a jamais fait un long voyage comme ça », précise-t-elle. Elle ajoute que son mari avait prévu « de faire réparer le navire là-bas à un prix raisonnable et de le ramener » en Colombie-Britannique.

Un homme sans histoire

Leah Bliss décrit son mari comme une personne de confiance qui n'a pas d'ennemis. « C'était une personne à la voix douce, gentille et attentionnée », selon elle.

C'est juste un bon gars, c'est un hippie. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un voudrait faire du mal à ces gars. Leah Bliss, épouse de Daniel Archbald

Les recherches sont en cours

La GRC a déclaré que la disparition de Daniel Archbald et de Ryan Daley est considérée comme suspecte et fait l'objet d'une enquête par l'Unité intégrée des crimes graves de l'île de Vancouver.

La caporale Madonna Saunderson a déclaré mercredi que la police n'avait pas de nouveaux détails à signaler, mais qu’elle poursuit activement son enquête.

Leah Bliss revient de l'île de Vancouver où des amis et la famille ont effectué des recherches. Ils ont fouillé les nombreuses routes forestières et les ravins le long du tronçon de route sinueux de Pacific Rim, entre Port Alberni et Ucluelet. Les familles des disparus vivent à Squamish.