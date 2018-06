Un texte de Mathilde Monteyne

De passage à Winnipeg pour l’été, Lola Vides, une jeune Française, a décidé de s’arrêter au centre d’information touristique de la Fourche pour y dénicher quelques brochures. « Je préfère le papier, confie-t-elle, et je sais qu’ici je peux venir poser des questions pour avoir les informations de base. »

Lola Vides est venue chercher des brochures dans le centre d'information touristique de Voyage Manitoba. Photo : Radio-Canada/Ron Boileau

L’achalandage des bureaux touristiques de la capitale manitobaine ne faiblit pas. Tourisme Riel est d’ailleurs en discussion avec le CCFM pour ouvrir un nouveau centre qui remplacerait celui situé dans l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface, sur le boulevard Provencher. D’après la directrice de Tourisme Riel, Michelle Gervais, le nombre de visiteurs a nettement augmenté depuis 2015.

Selon elle, c’est le contact personnel qui est recherché par les visiteurs.

Quand il y a une panoplie de choix, on veut vraiment avoir des recommandations des gens sur place. Ils veulent entendre la langue, ils veulent nous parler. C'est ce contact personnel qu'on voit entre francophones dans le pays. Michelle Gervais, directrice de Tourisme Riel

Du côté des touristes, on confirme apprécier les conseils individualisés fournis dans les bureaux d’information.

L’augmentation de l’achalandage n’est pas étrangère à la modernisation des centres, qui intègrent de plus en plus d’éléments interactifs permettant aux touristes de vivre les expériences virtuellement, avant de se rendre quelque part.

Les innovations à l’ère du numérique

Dans le centre de Voyage Manitoba, à la Fourche, il est possible de se prendre en photo avec des ours polaires, comme à Churchill, ou encore sur le Pont Provencher, grâce à un système de fond vert.

« Nous avons rénové ce centre pour en faire une véritable expérience interactive », explique Linda Whitfield, la vice-présidente en marketing et communication à Voyage Manitoba. Le centre, dit-elle, est désormais bien plus qu'un simple endroit d’expositions où se procurer des brochures.

Trois touristes se prennent en photo devant le fond vert. Photo : Radio-Canada/Ron Boileau

Les visiteurs peuvent aussi organiser leur itinéraire selon leurs préférences et le recevoir sur leur téléphone.

Le téléphone intelligent est d’ailleurs devenu un outil de voyage indispensable. Les habitudes changent avec l'évolution technologique, comme le constatent les organismes touristiques de Winnipeg.

La génération de mes parents, qui aiment voyager mais qui n'ont aucun accès au digital, on voit cette population diminuer. Donc dans les prochaines années, il va falloir faire plus au niveau du numérique. Michelle Gervais, directrice de Tourisme Riel

L’organisme Tourisme Winnipeg dirige déjà ses ressources presque entièrement vers les plateformes numériques (médias sociaux, courriels, discussions en ligne), car c’est là qu’il constate que la demande est la plus forte.

Et ailleurs au Canada?

Cette tendance se confirme hors des frontières manitobaines. En Alberta et en Nouvelle-Écosse, les bureaux d’information touristique sont toujours considérés comme une expression vivante de la culture locale.

Cependant, les stratégies sont de plus en plus tournées vers le web, les réseaux sociaux et les kiosques mobiles. La nouvelle génération de touristes ne veut plus perdre de temps à se déplacer jusqu’aux centres. La Saskatchewan constate même une diminution de la fréquentation de ses bureaux.

Le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) consacre également ses moyens aux plateformes numériques. Soutenu par Patrimoine canadien, il a lancé en 2017 le Corridor patrimonial, culturel et touristique, une plateforme bilingue qui répertorie plus de 350 produits patrimoniaux, culturels et touristiques en français pour les touristes francophones et francophiles qui visitent le Canada.

Pour un projet qui se veut pancanadien et international, le choix de la plateforme numérique s'est avéré indispensable. Ce choix nous permet aussi d'utiliser les médias sociaux pour entrer en relation avec le public. Charlotte Lauzon, conseillère en communications à RDÉE Canada

On se situerait ainsi au croisement de deux nécessités. Si le tourisme reste une industrie de services fournis en face à face, les habitudes et les exigences du public changent avec les évolutions technologiques. Et l’industrie devra s’adapter.