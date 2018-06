Depuis octobre, des chirurgiens de l'Hôpital général de Toronto ont effectué 11 greffes dans le cadre d'une étude visant à évaluer l'innocuité de l'utilisation de poumons provenant de donneurs infectés par l'hépatite C -- une idée jusqu'alors indéfendable.

Les antiviraux peuvent guérir la maladie chez 98 % des personnes infectées par le virus de l'hépatite C.

Environ 250 000 Canadiens sont atteints de la maladie. On estime que de 40 à 70 % d'entre eux ne le savent pas. Au fil du temps -- souvent des décennies --, l'inflammation causée par le virus peut entraîner une cirrhose sévère ou un cancer du foie.

Éliminer le virus

Ces transplantations sont rendues possibles par l'utilisation d'un dispositif en forme de dôme connu sous le nom de système de perfusion pulmonaire ex vivo, ou EVLP.

Les poumons des donneurs baignent dans une solution spéciale pendant six heures, ce qui permet aux médecins d'évaluer leur condition et de déterminer s'ils peuvent être transplantés.

Dans le cas des donneurs infectés par l'hépatite C, la perfusion élimine des poumons environ 85 % du sang résiduel qui est infecté par le virus.

Dans les deux à quatre semaines suivant la greffe, les receveurs subissent un test de dépistage de l'hépatite C et commencent un traitement antiviral pour prévenir l'infection du foie.

Jusqu'à présent, huit patients transplantés ont terminé le traitement de l'hépatite C et sont maintenant exempts de virus; deux prennent encore les médicaments; et un doit encore recevoir le médicament.