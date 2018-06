Un texte de Rémi Authier

Conçu en trois phases d'environ un an chacune, le plan avait comme première étape la création de l'organe Services de santé partagés Manitoba. Cet organe créé en juin 2017 est chargé de gérer certains services offerts dans toute la province comme le lavage des vêtements, l'alimentation, les services diagnostiques et le transport des patients ainsi que des tâches administratives telles que les ressources humaines et l'approvisionnement.

Cette première phase comprend aussi le changement de mandat pour certains centres de santé en milieu rural et l'établissement de meilleurs systèmes d'imputabilité et de transparence. Le rôle du ministère de la Santé sera de plus modifié pour se concentrer sur l'évaluation des objectifs et l'établissement des lignes directrices plutôt que sur la gestion directe de l'offre en santé.

La province veut faire passer son système de santé de 12 à 8 organes gouvernementaux composés des cinq autorités régionales de santé, de CancerCare Manitoba, du ministère de la Santé et de Services de santé partagés Manitoba. Ce dernier intégrera des organismes autrefois indépendants comme le laboratoire provincial Cadham, le Centre de santé mentale de Selkirk, la Fondation contre la dépendance du Manitoba et les services de diagnostic.

Le Manitoba a permis les plus grandes dépenses par personne en santé au pays depuis plusieurs années. Sauf que lorsqu'on regarde plusieurs indicateurs de la performance en santé, nous ne sommes pas où nous devrions être. Chris Goertzen, ministre de la Santé

Le ministre de la Santé veut aussi grandement simplifier le nombre d'ententes avec des fournisseurs de services. En ce moment, les établissements et organismes de santé ont plus de 250 ententes de services différentes. Le gouvernement désire simplifier et uniformiser ce système en établissant deux ententes types d'achats de services.

Le ministre de la Santé a indiqué que les économies de 64 millions de dollars prévues dans ce plan étaient en fait une estimation prudente des dépenses qui pourraient être évitées et a affirmé que les économies pourraient atteindre 200 millions de dollars. Il a toutefois précisé que le but de cette réforme n'était pas de faire des économies, mais plutôt d'améliorer le système de santé.

Les syndicats dénoncent le manque de réponses

Le gouvernement veut aussi simplifier la gestion de ses ressources humaines en faisant passer de 183 à 40 environ le nombre syndicats dans le système de santé. Questionné lors du dévoilement du plan, le ministre de la Santé a indiqué ne pas être en mesure de dire s'il y aurait des pertes d'emplois en raison de l'implantation du plan.

La présidente du Syndicat des employés du gouvernement du Manitoba (MGEU), Michelle Gawronsky. Photo : Radio-Canada/Lyzaville Sale

La présidente du Syndicat des employés du gouvernement du Manitoba, Michelle Gawronsky, a critiqué l'annonce faite jeudi en affirmant qu'elle soulevait plus de questions qu'elle ne fournissait de réponse. Qualifiant le système de santé de chaotique, elle a dénoncé l'absence de transparence du processus pour les employés et les patients.