Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Selon la Ville de Winnipeg, six quartiers sont compris dans la zone à l’étude pour l'établissement d'un corridor de transport rapide à l’est de la capitale manitobaine. Deux des tracés possibles traversent Saint-Boniface. Les autres quartiers concernés sont North-End et Point Douglas, Transcona et le quartier de la Bourse au centre-ville.

À Saint-Boniface, le premier circuit proposé comprend la construction d’un nouveau pont sur la rivière Rouge et l'aménagement d’un corridor de transport rapide traversant le parc Whittier, le nord du quartier de Saint-Boniface et le quartier Elmwood, pour atteindre le terminus dans Transcona.

Quant au deuxième trajet, il suivrait le boulevard Provencher, l’une des principales artères de Saint-Boniface, et se prolongerait vers Elmwood et le boulevard Lagimodière.

Cette option est celle qui suscite le plus de controverse chez les habitants de Saint-Boniface.

Ce trajet possible d'un futur corridor de transport rapide soulève des inquiétudes à Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada/Éric Ouimet

Une option controversée

D’après la Ville de Winnipeg, ce tracé pourrait avoir un impact sur le terre-plein au centre du boulevard. Ce terre-plein serait transformé en voie rapide pour le transport en commun, entraînant, entre autres, la disparition des arbres et de la verdure caractéristiques de cette artère historique de Saint-Boniface.

Michelle Gevrais et Norman Gousseau, de Tourisme Riel et Entreprises Riel, ont des inquiétudes face à la transformation du boulevard Provencher que nécessiterait un projet de transport rapide. Photo : Radio-Canada/Gavin Boutroy

Le directeur général d'Entreprises Riel, Norman Gousseau, remet en question la pertinence de ce tracé.

« Cela fait 20 ans que nous travaillons pour développer le boulevard Provencher. Et cela commence à porter ses fruits grâce à de nouveaux développements et à l'arrivée récente de nouveaux commerces, comme une fromagerie. Le projet de corridor de transport rapide, dont la construction pourrait durer au moins trois ans, n'est pas encourageant pour les commerçants installés le long de Provencher », dit-il.

Inquiet, Normand Gousseau estime que cette option devrait aussi préoccuper la communauté.

Le président sortant de la Zone d’amélioration commerciale Provencher Biz, Shawn Brandson, estime que cette option n'est pas la bonne. « Tourisme Manitoba fait en ce moment la promotion de Saint-Boniface comme destination touristique », rappelle-t-il.

Abattre les arbres et enlever le terre-plein le long du boulevard Provencher serait une mauvaise idée. Shawn Brandson, président sortant de Provencher Biz

Shawn Brandson pense que la communauté serait mieux servie si la Ville choisissait d'aménager trois voies sur le boulevard : une qui serait réservée au stationnement, une autre pour la circulation automobile et la troisième pour le transport rapide des autobus.

On pourrait aussi, affirme M. Brandson, maintenir les arrêts d’autobus actuels. « Le corridor rapide pourrait être interrompu à l'entrée du boulevard Provencher puis reprendre à partir de la rue Archibald. Nous ne voulons pas d'un circuit à l'image de celui sur le chemin Pembina, avec du béton », insiste-t-il.

Sa préférence : le tracé qui évite le boulevard Provencher.

Quel impact sur le plan touristique?

La directrice de Tourisme Riel, Michelle Gervais, estime qu'un corridor de transport rapide sur le boulevard Provencher nuirait au cachet historique de Saint-Boniface.

« On vient de développer une image de marque du quartier, et ce plan ne concorde pas avec l'image que voulons projeter, celle d'un quartier qui a beaucoup d'histoire. C'est ce cachet historique qui attire les touristes », rappelle-t-elle.

Les touristes se rendent compte que Saint-Boniface a un caractère particulier aussitôt qu'ils traversent le pont, affirme Michelle Gervais. C'est, dit-elle, le commentaire qu'elle entend le plus souvent de la part des visiteurs.

Perdre ce cachet, c'est perdre le sentiment d’être dans un quartier différent des autres. Michelle Gervais, directrice de Tourisme Riel

Mathieu Allard aimerait que le futur un plan comprenne une piste cyclable, une voie réservée aux véhicules et qu'on y interdise la circulation des poids lourds. Photo : Gracieuseté de Mathieu Allard

Le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, tient à rassurer la population. Selon lui, les consultations menées par la Ville de Winnipeg visent pour le moment à discuter avec les résidents des trajets possibles du futur corridor. C'est, dit-il, une première étape. La seconde permettrait d'aborder les transformations à apporter au boulevard Provencher, si cette option était retenue.

Mathieu Allard indique que dans un tel scénario, il voudrait préserver tout ce qui pourrait l'être sur le boulevard Provencher, et inclure une piste cyclable et une voie réservée aux véhicules, avec une possible interdiction des poids lourds.

Mathieu Allard souhaite que sa vision concorde avec celle de la Ville. L'administration municipale, précise-t-il, doit suivre le processus de consultation mis en place dans le cadre des projets publics majeurs.

À Saint-Boniface, la session portes ouvertes aura lieu le 20 juin de 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h au Centre communautaire Notre-Dame, situé au 271, avenue de la Cathédrale.

D'autres consultations publiques sont également prévues à Winnipeg cette semaine.

Pour plus de renseignements, visitez le site web de la ville de Winnipeg.

visitwinnipeg.ca/easterncorridor

Vous pouvez aussi donner votre point de vue en ligne.