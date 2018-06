Les nominations ont été dévoilées par Jean-Philippe Wauthier, qui sera de nouveau l’animateur du gala, et Mariloup Wolfe au Monument-National de Montréal.

District 31 est notamment nommée dans la catégorie de la meilleure série dramatique annuelle, avec Au secours de Béatrice, L’échappée, Mémoires vives et Unité 9.

Les interprètes de la série créée par Luc Dionne sont aussi distingués. Magalie Lépine Blondeau (meilleur premier rôle féminin : série dramatique annuelle), Patrick Labbé et Vincent Guillaume Otis (meilleur premier rôle masculin : série dramatique annuelle), Gildor Roy (meilleur rôle de soutien masculin : série dramatique annuelle), Charlotte Legault et Cynthia Wu-Maheux (meilleur rôle de soutien féminin : série dramatique annuelle) pourront espérer monter sur scène.

Pour sa première saison, Fugueuse fait partie des heureuses élues dans la catégorie de la meilleure série dramatique, tout comme Faits divers, Blue Moon, Olivier, L’imposteur la suite et Plan B.

La jeune Ludivine Reding, interprète de Fanny, une une adolescente qui tombe dans le monde de la prostitution, sera parmi les favorites pour le prix du meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique. Pour son rôle de père cherchant à récupérer sa fille, Claude Legault fait lui partie des finalistes pour le Gémeau du meilleur rôle de soutien masculin dans une série dramatique.

Ludivine Reding tient le rôle principal dans la série Fugueuse. Photo : Productions Encore

Du côté des séries comiques, à l'image de l'an passé, Lâcher prise sort du lot, comme le montre sa nomination dans la catégorie de la meilleure comédie aux côtés de Trop, Boomerang, Les pêcheurs et Les Simone. Tant Sophie Cadieux (meilleur premier rôle féminin) que Sylvie Leonard (meilleur rôle de soutien féminin) ont décroché une nomination, ainsi qu'Emmanuel Schwartz, Simon Lacroix et Éric Paulhus (tous les trois dans la catégorie meilleur rôle de soutien masculin).

Au nombre des nominations, Blue Moon et Faits Divers tirent également leur épingle du jeu avec neuf citations.

Un duel France Castel-Johanne Fontaine

Bonne nouvelle aussi pour Boomerang, L’imposteur, la suite et Olivier, qui sont chacune huit fois finalistes. On suivra d’ailleurs avec intérêt la catégorie du meilleur rôle de soutien féminin : série dramatique, où figurent France Castel (Olivier) et Johanne Fontaine (L’imposteur, la suite).

Le gala des 33es prix Gémeaux se tiendra le 16 septembre prochain à 20 h. Il sera diffusé à ICI Radio-Canada Télé.

Pour la liste complète des nominations, rendez-vous sur le site des 33es Prix Gémeaux.